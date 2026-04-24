¿Trabajador Eventual Recibe PTU? Quiénes Sí y No Tienen Derecho a Reparto de Utilidades 2026

Continúa la época del reparto de utilidades en México, y aquellos que aún no reciben el pago comienzan a preguntarse quiénes sí y no tienen derecho a la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) 2026, además de qué pasa con el caso de los trabajadores eventuales.

A partir del 1 de abril, comenzó el periodo formal para que los empleadores cumplan con esta prestación obligatoria establecida en la Ley Federal del Trabajo (LFT) y en notas previas ya te explicamos quiénes cobran antes este pago y cómo saber cuánto te toca de utilidades 2026.

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¿Trabajadores eventuales reciben PTU 2026?

Los trabajadores o exempleados eventuales, que prestaron sus servicios en una empresa o establecimiento, sí tienen derecho al pago de utilidades 2026 siempre y cuando hayan laborado un mínimo de 60 días durante el año fiscal, ya sea en forma continua o discontinua. Un trabajador eventual es aquel que:

No son considerados como trabajadores de planta.

Prestaron sus servicios en una empresa o establecimiento.

Suplieron vacantes transitorias o temporales.

Desempeñan trabajos extraordinarios o para obra determinada.

No constituyen una actividad normal o permanente de la empresa.

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En caso de ser un trabajador eventual y no haber cumplido el mínimo de 60 días trabajados dentro de la misma empresa en el año fiscal, no se tiene derecho a formar parte de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades 2026.

¿Quiénes sí tienen derecho a recibir utilidades 2026?

Todas las empresas y patrones están obligados a realizar el reparto de utilidades por las ganancias que generó durante el año fiscal, de acuerdo con los ingresos presentados en la Declaración Anual ante el SAT. Estos son los trabajadores que tienen derecho a recibir el PTU 2026:

Trabajadores de planta.

Trabajadores por obra o tiempo determinado (eventuales con un mínimo de 60 días laborados).

Extrabajadores de planta y eventuales.

Trabajadores de confianza.

Trabajadores en servicio activo. Madres y personas con incapacidad.

El pago de esta prestación se realiza del 1 de abril al 30 de mayo en el caso de los empleados de las empresas y del 1 de mayo al 29 de junio para los trabajadores de personas físicas, de acuerdo con la LFT.

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¿Quiénes no reciben utilidades 2026?

La Ley Federal del Trabajo tiene algunas excepciones para el pago de utilidades, por lo que si ocupas alguno de los siguientes puestos no serás parte del reparto de PTU 2026:

Las personas en puestos de dirección, administración o gerencia general de las empresas.

Las personas trabajadoras del hogar.

Personas físicas que sean propietarias o copropietarias de una negociación.

Personas profesionistas, técnicas, artesanas y otras que en forma independiente prestan servicios a una empresa, siempre y cuando no exista una relación de trabajo subordinada con la persona empleadora.

Personas trabajadoras eventuales cuando hayan laborado menos de 60 días durante el ejercicio fiscal.

Trabajas en empresas de nueva creación y se encuentren dentro del primer año de funcionamiento.

Colaboradores de centros de trabajo que han elaborado un producto nuevo.

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia.

También están exentas las instituciones de asistencia privada, reconocidas por las leyes

Las empresas que tengan un capital menor del que fije la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por ramas de la industria.

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