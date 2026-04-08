¿Cómo Registrarse al Programa INAPAM que Da Sueldo de 9,500 Pesos, Utilidades y Aguinaldo?

Si tienes 60 años o más, esto te interesa. El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores cuenta con un programa que te permite tener un trabajo remunerado con un sueldo de hasta 9,500 pesos y prestaciones de Ley. Así que para que puedas aprovechar estos beneficios, en N+ te decimos cómo te puedes registrar a este programa del INAPAM que busca promover el bienestar social y calidad de vida de los adultos mayores

Se trata de "Vinculación Productiva", una iniciativa que busca mantener activas a las personas adultas mayores, a través de trabajos remunerados en empresas que desean incorporar la experiencia de hombres y mujeres de 60 años y más. O incluso actividades voluntarias que generen un ingreso extra.

De hecho, no es el único beneficio, los adultos mayores que soliciten su tarjeta del INAPAM también tienen oportunidad de aprovechar los descuentos que ofrece en distintos rubros. Además de orientación y asesoría jurídica gratuita en materia familiar, civil, penal, entre otras.

Video: Vigencia Tarjetas INAPAM Para Adultos Mayores en Matamoros

¿Cómo me registro al programa INAPAM que da salario de $9,500 y prestaciones de Ley?

Ahora bien, si estás pensando en cómo se puede hacer la solicitud para disfrutar de estos beneficios, hay una serie de requisitos que debes cumplir para poder aplicar.

Por lo que es necesario que llenes un formato de Solicitud del programa "Vinculación Productiva", y hagas una entrevista con el promotor del programa. Ten en cuenta que dado que te pueden contratar por hora, jornada o día, el sueldo puede variar según el tipo de contrato.

En caso de tener alguna duda sobre el proceso de afiliación, puedes llamar al número 55238680 de 8:00 am a 15:00 hrs, o enviar un correo electrónico a vinculación.productiva@inapam.gob.mx. O bien acercarte a alguno de los Módulos de Vinculación Productiva, ubicados en cada uno de los estados.

Requisitos para aplicar a Vinculación Productiva INAPAM

Tener 60 años y más

Contar con una credencial del INAPAM (original)

Identificación oficial con fotografía (original)

Carnet de Salud IMSS/ISSSTE

¿Cuáles son las prestaciones del programa Vinculación Productiva del INAPAM?

De modo que si estás interesado en participar en esta iniciativa del INAPAM, debes saber que según la experiencia de los adultos mayores y su disponibilidad de tiempo, se les puede contratar por hora, jornada o proyecto.

Así que como te adelantamos, además de las utilidades de la empresa, te puedes hacer acreedor a los siguientes beneficios:

Sueldo Base (Hay que recordar que en la actualidad el Salario Mínimo en CDMX es de 315.04 pesos diarios, es decir 9,582.47 pesos mensuales). Y en algunos casos prestaciones superiores a las de la Ley.

El INAPAM anotó que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México viven más de 17 millones de personas de 60 años o más. Dentro de ese grupo alrededor de 55% son mujeres.

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