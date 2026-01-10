Beneficios INAPAM: Darán Apoyo Económico con Aumento en 2026, Fechas y Requisitos para Adultos

El año recién empieza y para todas las personas que cuenten con su tarjeta de INAPAM deben saber que tienen la posibilidad de acceder a múltiples beneficios, uno de ellos el apoyo económico del Bienestar que darán en 2026 y con aumento incluido, por eso acá te decimos qué días pagan a adultos mayores y los requisitos para poder cobrar.

Para este año uno de los apoyos Bienestar más buscados en 2026 es el bono Mujer Bienestar, por eso en una nota ya te dimos los requisitos para recibir 3 mil pesos y las mujeres y hombres de 18 a 64 años de edad que van a recibir primero su casa CONAVI.

Video: Aclaran Dudas Sobre Vigencia de Tarjetas INAPAM para adultos Mayores

¿Qué apoyo económico da la Tarjeta INAPAM en 2026?

El apoyo al que las personas pueden acceder si cuenta con su credencial del INAPAM en este 2026 es la Pensión Bienestar de adultos mayores de 65 años y más y la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años.

Nota relacionada: ¿Cómo Saber si ya Pagaron la Pensión Bienestar Enero 2026? Consulta con tu CURP si Cayó Depósito

Para este año, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, confirmó un aumento a la Pensión Bienestar 2026, por lo que el monto a cobrar para todo este 2026 es el siguiente:

Pensión Adultos Mayores Bienestar : Pagará 6,400 pesos bimestrales en 2026.

: Pagará 6,400 pesos bimestrales en 2026. Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años: Depositará 3,100 pesos bimestrales en 2026.

Beneficios INAPAM: Requisitos para recibir apoyo económico con aumento 2026

Para poder solicitar el apoyo Bienestar con la tarjeta INAPAM, el requisitos principal es haberte registrado a la Pensión adultos mayores o mujeres de 60 a 64 años y tener tu tarjeta de Bienestar. Si no formas parte de ninguno de estos programas, los requisitos para inscribirte, además de contar con tu credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, son los siguientes:

Tener cumplidos los 60 o 65 años y más.

Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización.

Residir en la República Mexicana.

Tarjeta INAPAM.

Acta de nacimiento legible.

CURP (con descarga actualizada a 2026).

a 2026). Comprobante de domicilio (no mayor a seis meses).

Teléfono de contacto (de celular y de casa).

Nota relacionada: Aumento de 3,100 Pesos y Buena Noticia para la Pensión Mujeres Bienestar: ¿Qué se Sabe?

Video: Inicia Pago de Pensiones de Bienestar en León Guanajuato

¿Qué días pagan el apoyo económico INAPAM a adultos mayores en enero 2026?

Todos los beneficiarios que tengan su tarjeta INAPAM y estén registrados a algunas de las pensiones Bienestar, durante todo el mes de enero se va a realizar el primer pago con aumento. Si no sabes cuándo te toca cobrar, acá te damos las fechas de depósito por letra, según la inicial del primer apellidos de los adultos mayores:

Letra A : Lunes 5 de enero 2026.

: Lunes 5 de enero 2026. Letra B : Martes 6 de enero 2026.

: Martes 6 de enero 2026. Letra C : Miércoles 7 y jueves 8 de enero 2026.

: Miércoles 7 y jueves 8 de enero 2026. Letras D, E, F : Viernes 9 de enero 2026.

: Viernes 9 de enero 2026. Letra G : Lunes 12 y martes 13 de enero 2026.

: Lunes 12 y martes 13 de enero 2026. Letras H, I, J, K : Miércoles 14 de enero 2026.

: Miércoles 14 de enero 2026. Letra L : Jueves 15 de enero 2026.

: Jueves 15 de enero 2026. Letra M : Viernes 16 y lunes 19 de enero 2026.

: Viernes 16 y lunes 19 de enero 2026. Letras N, Ñ, O : Martes 20 de enero 2026.

: Martes 20 de enero 2026. Letras P, Q : Miércoles 21 de enero 2026.

: Miércoles 21 de enero 2026. Letra R : Jueves 22 y viernes 23 de enero 2026.

: Jueves 22 y viernes 23 de enero 2026. Letra S : Lunes 26 de enero 2026.

: Lunes 26 de enero 2026. Letras T, U, V : Martes 27 de enero 2026.

: Martes 27 de enero 2026. Letras W, X, Y, Z: Miércoles 28 de enero 2026.

Historias recomendadas: