¿Hay un Bono Mujer Bienestar 2026 de 18-64 Años? Tramita el Apoyo Oficial de $3,000; Requisitos

Durante las últimas horas circuló información de un supuesto nuevo Bono de Mujer Bienestar en enero 2026 para personas de 18 a 64 años de edad, por tal motivo acá te contamos todos los cuidados que debes tener ante esta estafa y además te damos a conocer el único apoyo económico oficial que da un adelanto de hasta 3 mil pesos y los requisitos para poder solicitarlo.

El año anterior estuvo disponible un bono Mujeres con Bienestar de hasta 4 mil pesos, por eso en una nota ya te dijimos cómo pedir el apoyo, ya que solamente estaba disponible para personas que formaran parte de un programa social en específico.

Video: Inicia Pago de Pensiones de Bienestar en León Guanajuato

¿Existe el Bono Mujer Bienestar 2026 de 18 a 64 años?

A través de redes sociales circula el Bono Mujer Bienestar que supuestamente llega por un convenio de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pero esta información es totalmente falsa, por ello te recomendamos llevar a cabo estos pasos de seguridad, en caso de que esta estafa te llegue vía correo, mensaje SMS o WhatsApp:

No contestar ningún mensaje donde se ofrezcan préstamos o algún tipo de bono por formar parte de algún programa social

No proporcionar datos personas, número o NIP de la tarjeta del Banco del Bienestar ni de ninguna otra institución bancaria. La Secretaría del Bienestar y los programas sociales nunca solicitan esta información vía mensaje, correo o llamada telefónica.

No ingresar a links de páginas que no son dadas a conocer por las autoridades oficiales o titular de las Secretarías de Bienestar de cada estado.

Bloquear el número y si es posible, reportarlo. Mismo caso para páginas en redes sociales.

Nota relacionada: Aumento Pensión Bienestar 2026: ¿Cuánto Será de Pago Este Año a Adultos Mayores y Mujeres?

¿Cuál es el Bono Mujer Bienestar 2026 que da un apoyo oficial de 3 mil pesos?

Para este 2026 sí hay un bono oficial, se trata del adelanto de Mujeres con Bienestar Edomex, el cual está a cargo de la empresa Broxel y aplica solamente para las personas de 18 a 59 años de edad que formen parte del programa social.

El link para solicitar el bono mujer en este 2026 es el siguiente: www.adelantomb.com, solo ten en cuenta que al entrar te darás cuenta que la fecha límite para solicitarlo fue en octubre 2025, por lo que hay que esperar a que el enlace se renueve y muestre información actualizada para pedir el préstamo personal.

Video: Pagan Bono Navideño a Empleados del Sector Salud de Veracruz Tras Manifestaciones

Requisitos para pedir el bono Mujer Bienestar

Dicho préstamo personal lo pueden solicitar todas las personas que tengan registro activo en el programa social, Mujeres con Bienestar 2026 Edomex y que además cumplan con estos requisitos:

Tener de 18 a 59 años de edad

Contar con folio de invitación (es la única forma de acceder al préstamo). Se envía por mensaje de texto o correo electrónico registrado en Mujeres con Bienestar.

(es la única forma de acceder al préstamo). Se envía por mensaje de texto o correo electrónico registrado en Mujeres con Bienestar. Contar con identificación oficial, en caso de que sea necesario para validar identidad.

Nota relacionada: Alístate: Estas Mujeres y Hombres de 18 a 64 Años Reciben Primero Casa CONAVI en 2026

Pese a que el bono Mujer Bienestar 2026 es una realidad gracias a Broxel, te recomendamos pensar bien si realmente deseas adquirirlo, ya que al aceptarlo deberás pagarlo con intereses.

Historias recomendadas: