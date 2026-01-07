Vacantes en Banco del Bienestar 2026: A Estos Puestos Te Puedes Postular en la Bolsa de Trabajo

Con la llegada de un nuevo año, se abren nuevas oportunidades y si te interesa trabajar en el Banco del Bienestar, acá te traemos las vacantes abiertas en enero 2026 en 31 estados de la República Mexicana y cómo puedes postularte en su portal laboral, que es el equivalente a su bolsa de trabajo.

A inicios de este 2026, el Banco Bienestar cuenta con más de 3,000 sucursales en todo el país, convirtiéndose en la institución financiera con mayor presencia en el territorio nacional, que brinda atención a los beneficiarios de la Pensión Bienestar de adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras, además de estudiantes beneficiados de las Becas Benito Juárez y Rita Cetina, y Jóvenes Construyendo el Futuro.

En total, las sucursales bancarias del Bienestar atienden un promedio de 500 mil beneficiarios por día y para garantizar una atención digna a los derechohabientes, la institución cuenta con nuevas vacantes abiertas en 31 estados de México.

Video. Pese a largas Filas, Inicia Sin Problemas el Pago de Pensiones de Bienestar en León

¿Qué vacantes tiene el Banco Bienestar en enero 2026?

El Banco del Bienestar ofrece oportunidades laborales en diferentes sucursales del país, las cuales ofrecen sueldo base y prestaciones de ley, sin embargo los salarios varían dependiendo de la zona en la que quieras trabajar. Estas son las vacantes en enero 2026:

Jefe de sucursal

Auxiliar de sucursal

Noticia relacionada. ¿Cómo Abrir una Cuenta de Ahorro en el Banco del Bienestar con 50 pesos? Requisitos y Pasos

¿Dónde hay vacantes abiertas del Banco Bienestar?

Los 31 estados de la República Mexicana que cuentan con las vacantes antes mencionadas para trabajar en el Banco Bienestar en enero 2026, son los siguientes:

Aguascalientes Baja California Baja California Sur Campeche Coahuila Colima Chiapas Chihuahua Durango Estado de México Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco Michoacán Morelos Nayarit Nuevo León Oaxaca Puebla Querétaro Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas

Todos los municipios con vacantes disponibles los puedes consultar en el siguiente enlace de las Convocatorias del Portal Laboral del Banco Bienestar.

Noticia relacionada. ¿Cómo Saber si ya Pagaron la Pensión Bienestar Enero 2026? Consulta con tu CURP si Cayó Depósito

Video. Recomiendan a Adultos Mayores Cobrar su Pensión del Bienestar en Cajeros Autorizados

¿Cómo aplicar a las vacantes del Banco Bienestar?

Si estás interesado en trabajar en alguna de las sucursales del Banco Bienestar, tendrás que postularte por internet a través del Portal Laboral de la institución, donde deberás crear un perfil con un correo electrónico y tu CURP. Estos son los pasos a seguir:

Ingresa al Portal Laboral del Banco Bienestar Da clic en el botón de 'Regístrate' Escribe tu correo electrónico y confírmalo Crea una contraseña y confírmala Escribe tu CURP Selecciona la casilla 'Estoy de acuerdo con el Aviso de privacidad' Da clic en 'Registrar'

Una vez que realices estos pasos, el sistema te enviará un mail para validar tus datos y podrás completar tu perfil con los siguientes documentos en formato PDF o imagen:

Identificación oficial (INE o Pasaporte)

Acta de nacimiento

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

Número de Seguridad Social (NSS)

Comprobante de domicilio (agua, luz, gas, predial o teléfono fijo)

Certificado, título o cédula profesional

Curriculum Vitae

Después de que completes tu información, podrás aplicar a las vacantes que prefieras en tu municipio más cercano o consultar los empleos que se vayan abriendo a lo largo del año.

Historias recomendadas