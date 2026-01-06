¿Cómo Saber si ya Pagaron la Pensión Bienestar Enero 2026? Consulta con tu CURP si Cayó Depósito

Entre el 5 y el 28 de enero de 2026, los beneficiarios de la Pensión del Bienestar del Gobierno de México recibirán el deposito correspondiente al primer bimestre del año, pero ¿cómo saber si ya te cayó el pago En N+ te decimos cómo puedes consultar el saldo de tu Tarjeta del Bienestar con tu CURP.

La Secretaría del Bienestar recordó que los pagos se harán de forma escalonada, según la letra inicial del primer apellido de los beneficiarios. Es decir, que el dinero se depositará en la cuenta de hombres y mujeres beneficiarios en orden alfabético.

Por ello, vale la pena que te mantengas pendiente del calendario de pagos, por ejemplo, a quienes depositan del 7 de enero en adelante.

Recuerda que este mes de enero reciben depósito aquellas personas que hayan hecho su registro a la Pensión de Adultos Mayores, Pensión Mujeres Bienestar, Pensión para Personas con Discapacidad y el Programa de Madres Trabajadoras.

Video: Calendario Pago Pensión Bienestar 2026 Enero Febrero Puebla

¿Cómo saber si ya cayó el pago de la Pensión del Bienestar de enero 2026?

Existen distintas formas para consultar el saldo de la Tarjeta del Bienestar, tales como la App del Bienestar, sin embargo también puedes verificar tu saldo disponible en línea con tu CURP, siguiendo los siguientes pasos:

Entra a la página web del Banco del Bienestar Inicia sesión con CURP o usuario Busca Sección "Estado de Cuenta" Ingresa NIP o código de verificación Ve Saldo y Movimientos

Además puedes hacer la consulta gratis en cajeros del Banco del Bienestar, en caso de hacerla en otras sucursales bancarias si tendrá costo.

Por teléfono al número 800-900-20000, disponible 24/7

Montos Actualizados Pensión el Bienestar 2026

Ariadna Montiel Reyes, secretaria del Bienestar del Gobierno de México informó en diciembre del año pasado que a partir de este año se incrementaría el monto de las pensiones.

Por lo que los nuevos montos que recibirán los beneficiarios en sus cuentas a partir de este depósito son los siguientes:

Pensión Adultos Mayores deposita 6,430 pesos bimestrales

Pensión Mujeres Bienestar deposita 3,100 pesos bimestrales

Pensión para el Bienestar de Personas con Discapacidad deposita 3,100 pesos bimestrales

Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras deposita 1,650 pesos bimestrales

Video: Inicia Pago de Pensiones del Bienestar en Sonora; ¿Hasta Cuándo Pagarán?

¿Qué puedes hacer con tu tarjeta del Bienestar?

Pagar compras en comercios que cuenten con terminal bancaria

Disponer de dinero en efectivo en la red de cajeros automáticos

Hacer retiros en tiendas en las ventanillas del Banco del Bienestar

Historias Recomendadas