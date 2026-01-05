Calendario de Pagos Pensión Bienestar Enero 2026: Lista Completa de Letras por Día para Adultos

Son los primeros días del año y debido a que muchas personas esperan con ansias su aumento, Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría del Bienestar dio a conocer el calendario de pagos de la Pensión Bienestar adultos mayores de enero 2026 por letra y para que nadie se quede sin recibir su dinero, acá te damos las fechas en que habrá pago y los beneficiarios que van a cobrar su apoyo de 65 y más y de Madres Solteras Trabajadoras este mes.

Debido a que se trata del primero depósito del año y llega con el ansiado aumento de la Pensión Bienestar 2026, en una nota ya te dijimos en qué bancos puedes retirar dinero de la Tarjeta Bienestar y quiénes ya no van a recibir dicho incremento por baja del programa.

¿Cuándo pagan la Pensión Bienestar de adultos mayores enero 2026?

De acuerdo con el calendario de la Pensión Bienestar de enero 2026 que dio a conocer Ariadna Montiel Reyes, el pago para adultos mayores y madres trabajadoras inicia este lunes 5 de enero 2026 y va a terminar hasta el próximo día 28 del mismo mes.

Como ya es costumbre en el calendario de pagos Bienestar, durante todo este mes la dispersión del apoyo será por orden alfabético, esto de acuerdo con la letra inicial del primero apellido de todos los beneficiarios.

Calendario de pagos Pensión Bienestar enero 2026: Fechas de depósito por letra

De acuerdo con las fechas de pago de la Pensión Bienestar, durante casi todo el mes se va a realizar la dispersión de apoyo económico para adultos mayores y madres solteras. Y para que no busques cuándo te toca cobrar, acá te dejamos la lista de letras a las que depositan por día:

Letra A : Lunes 5 de enero 2026.

: Lunes 5 de enero 2026. Letra B : Martes 6 de enero 2026.

: Martes 6 de enero 2026. Letra C : Miércoles 7 y jueves 8 de enero 2026.

: Miércoles 7 y jueves 8 de enero 2026. Letras D, E, F : Viernes 9 de enero 2026.

: Viernes 9 de enero 2026. Letra G : Lunes 12 y martes 13 de enero 2026.

: Lunes 12 y martes 13 de enero 2026. Letras H, I, J, K : Miércoles 14 de enero 2026.

: Miércoles 14 de enero 2026. Letra L : Jueves 15 de enero 2026.

: Jueves 15 de enero 2026. Letra M : Viernes 16 y lunes 19 de enero 2026.

: Viernes 16 y lunes 19 de enero 2026. Letras N, Ñ, O : Martes 20 de enero 2026.

: Martes 20 de enero 2026. Letras P, Q : Miércoles 21 de enero 2026.

: Miércoles 21 de enero 2026. Letra R : Jueves 22 y viernes 23 de enero 2026.

: Jueves 22 y viernes 23 de enero 2026. Letra S : Lunes 26 de enero 2026.

: Lunes 26 de enero 2026. Letras T, U, V : Martes 27 de enero 2026.

: Martes 27 de enero 2026. Letras W, X, Y, Z: Miércoles 28 de enero 20256.

¿Cuánto les dan a los adultos mayores y Madres Solteras Trabajadoras?

Para el mes de enero y en cada dispersión que habrá de la Pensión de Bienestar 2026, los adultos mayores cobran 6,400 pesos por beneficiario ya con el aumento. Mientras que a las beneficiarias del apoyo a Madres Solteras y Trabajadoras les depositan la cantidad de 1,650 peos.

