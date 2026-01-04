¿Mañana Llega Pago de Pensión con Aumento? Bancos Donde Puedes Sacar Dinero de Tarjeta Bienestar

Mucha gente espera con ansias su aumento y ahora que está por salir el calendario de pagos de la pensión adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, madres solteras trabajadoras y discapacitados, acá te decimos en qué bancos y cajeros se puede retirar dinero con la tarjeta de Bienestar y cómo consultar el saldo en noviembre 2025, para saber si ya cayó tu depósito.

Para que no haya dudas de la dispersión que viene, en un nota ya te dijimos cuándo sale el calendario de pago Bienestar enero 2026 y qué mujeres y adultos mayores cobran primero el depósito, que llegará con aumento luego de que la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, confirmara el incremento para todos los programas sociales.

¿En qué bancos puedo retirar de mi Tarjeta Bienestar?

Para que los beneficiarios logren retirar su pago de la Pensión Bienestar enero 2026, es importante que sepan que se puede sacar dinero de la Tarjeta Bienestar en cualquier banco establecido en México, solo que la mayoría de instituciones cobran una comisión por hacer uso de sus cajeros automáticos, ya sea para obtener efectivo o para checar saldo.

Solo en el Banco del Bienestar las personas que tengan su tarjeta gracias a algún programa social pueden consultar su saldo y retirar dinero las veces que quieran y sin tener que pagar alguna comisión. Aún así, la lista de instituciones bancarias disponibles para revisar movimientos con cobro extra es la siguiente:

Afirme

Banamex

Banco del Bajío

Banorte

BBVA

HSBC

Inbursa

Banco Azteca

Santander

Scotiabank

BanCoppel

Banjército

¿Cómo consultar el saldo de la Tarjeta Bienestar?

Para que no tengas que salir de casa a un cajero del Banco del Bienestar, existen otras dos formas de checar el saldo de tu Tarjeta de Bienestar, para que revises si ya cayó tu pago de la pensión en el mes de enero 2026. Las opciones disponible son estas:

Consulta tu saldo en el teléfono del Bienestar

Llama al número 800-900-2000 y espera el tono de la llamada Pulsa el número 1 (Opción para consultar saldo) Ingresa los 16 números de tu tarjeta Bienestar Digita tu año de nacimiento El sistema te comunicará el saldo actual de tu tarjeta.

Checa tu saldo en la app del Bienestar

Descarga la aplicación del Banco del Bienestar. Acepta los "términos y condiciones". Escribe tu número de celular, los 16 números de tu tarjeta y tu NIP del cajero. Genera una contraseña. Inicia sesión checa tu saldo las veces que quieras y sin costo.

Gracias a esta información, los beneficiarios ya pueden saber el momento exacto en que les caerá el primer pago de la Pensión Bienestar adultos mayores en este 2026 y así poder acudir a retirar dinero de su tarjeta en el Banco del Bienestar que les quede más cerca. Te recordamos que debido al aumento, el monto que debe dar cada apoyo es el siguiente:

Pensión Adultos Mayores Bienestar. El incremento sería de 224 pesos, por lo que los pagos en 2026 serían de 6,424 pesos, los cuales podrían redondearse a 6,430 pesos bimestrales. Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años. Actualmente paga 3,000 pesos y podría tener un aumento de 108 pesos, por lo que los depósitos en 2026 serían de 3,108 pesos bimestrales, aproximadamente. Pensión Bienestar de Discapacidad. El aumento sería de 115 pesos, por lo que pagaría 3,315 pesos bimestrales en 2026. Apoyo a Madres Trabajadoras. Actualmente paga de 1,650 a 3,720 pesos y con el aumento depositaría de 1,709 pesos a 3,854 pesos bimestrales en 2026.

