Marcha de la CNTE Hoy en CDMX: Ruta de la Manifestación de Maestros

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizan hoy, 25 de mayo de 2026, una movilización en calles de la Ciudad de México como parte de sus acciones de protesta previas al paro nacional indefinido anunciado por el magisterio disidente. En N+ te decimos cuál es la ruta de la marcha.

La manifestación está programada para iniciar a las 9:00 horas desde el Ángel de la Independencia con destino al Zócalo capitalino, por lo que se prevén afectaciones viales en el centro de la capital y en algunas de las principales avenidas de la ciudad.

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¿Cuál será la ruta de la marcha de la CNTE?

De acuerdo con la contingentes de maestros partirán desde el Ángel de la Independencia y avanzarán por:

Paseo de la Reforma.

Avenida Juárez.

Eje Central.

Posteriormente ingresar al primer cuadro de la ciudad hasta llegar a la Plaza de la Constitución.

Autoridades capitalinas recomendaron a automovilistas tomar precauciones y utilizar rutas alternas debido a posibles cierres y reducción de carriles durante el desarrollo de la movilización.

La CNTE informó que la protesta busca presionar al Gobierno Federal para reinstalar las mesas tripartitas de diálogo y atender una serie de demandas relacionadas con el sistema educativo y laboral del magisterio.

Entre las principales exigencias destacan:

Derogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

Eliminación de la Reforma Educativa de 2019.

Regreso al sistema de pensiones sin Afores.

Incremento salarial del 100% al sueldo base.

Alto a descuentos salariales por participar en protestas.

Mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social.

Mejores condiciones para escuelas rurales.

Garantías de seguridad para la comunidad escolar.

Organizaciones que participarán en la movilización

A la protesta se sumarán diversas secciones sindicales y organizaciones magisteriales provenientes de distintos estados del país, entre ellas grupos de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán e Hidalgo, además de colectivos de la Ciudad de México y agrupaciones afines al movimiento educativo.

También se prevé la llegada de autobuses con manifestantes al punto de concentración desde tempranas horas de la mañana.

La CNTE advirtió que existe la posibilidad de instalar un plantón en la explanada del Zócalo capitalino como medida de presión para exigir respuesta a sus demandas.

Se espera la participación de alrededor de 2 mil personas en esta jornada de movilización.

FBPT