Marcha de la CNTE Hoy en CDMX: Ruta de la Manifestación de Maestros

Este lunes, habrá protestas de la CNTE, para que tomes tus previsiones te decimos cuál es la ruta de la marcha

Este lunes, habrá protestas de la CNTE.Foto: N+
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