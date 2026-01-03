Calendario Bienestar Enero: ¿Hay Registro a Apoyo de 30 a 64 Años? Estas Personas Cobran Primero

Está por anunciarse el calendario de pagos de la Pensión Bienestar para hombres y mujeres de 30 a 64 años de edad y si quieres saber todos los detalles, acá te decimos si habrá registro en enero 2026 y qué beneficiarios cobran primero el apoyo de más de 3,200 pesos, según las fechas y letras de cobro.

Para todas las personas que buscan inscribirse al apoyo Bienestar de 30 a 64 años, en una nota ya te dijimos cuántos registro habrá en 2026 y cuándo es el próximo. Además, te mostramos qué adultos mayores cobran primero su pago, según el calendario Bienestar enero 2026.

¿Hay registro a la Pensión Bienestar de 30 a 64 años en enero 2026?

La Pensión de 30 a 64 años no abrirá etapa de inscripción en el mes de enero 2026, lo que ocurrirá este mes será la dispersión del primer pago del año para los beneficiarios que ya cuentan con su Tarjeta del Bienestar y cumplen con los requisitos para seguir en el programa, que son los siguientes:

Tener de 30 a 64 años.

Presentar alguna discapacidad permanente y vivir en alguno de los siguientes estados que conforman el convenio para la universalización de la Pensión Bienestar para discapacitados:

Baja California. Baja California Sur. Campeche. Chiapas Colima. Ciudad de México. Estado de México. Guerrero. Hidalgo. Michoacán Morelos. Nayarit. Oaxaca. Puebla. Quintana Roo. San Luis Potosí. Sinaloa. Sonora. Tabasco. Tamaulipas. Tlaxcala. Veracruz. Yucatán. Zacatecas.

En los estados sin convenio , la Pensión Bienestar de 30 a 64 años la pueden pedir personas que vivan en municipios o localidades indígenas , son afromexicanas o habitan en lugares con alto o muy alto grado de marginación.

Tener su Tarjeta Bienestar activa.

¿Qué hombres y mujeres cobran primero la Pensión Bienestar de 30 a 64 años según el calendario enero 2026?

Desde hace mucho tiempo el calendario de pagos Bienestar se realiza por orden alfabético, de acuerdo con la letra inicial del primero apellidos de los beneficiarios. Eso quiere decir que los primeros hombres y mujeres de 30 a 64 años en cobrar su apoyo son los siguientes:

Primer día de pago: Cobran beneficiarios que su primer apellido inicie con la letra A .

. Segundo día de pago: Letra B .

. Tercer día de pago: Letra C.

Debido a que habrá un aumento en el pago de la Pensión Bienestar de 30 a 64 años de edad en enero 2026, las personas con discapacidad cobrarían alrededor de 3,315 pesos por beneficiario cada bimestre. Dicho monto será confirmado durante los próximos días, cuando se de a conocer el calendario de pagos oficial.

