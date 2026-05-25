Bloqueo del IPN Hoy: Zona Afectada en CDMX por Alumnos del 'Poli'

Esta es la zona afectada por manifestación de alumnos del IPN hoy, 25 de mayo de 2026, en la CDMX

Protesta de estudiantes del IPN en la CDMXFoto: Cuartoscuro | Archivo

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Protesta estudiantil del IPN en CDMX: ¿Por qué los alumnos del Poli piden la destitución de su directora? Infórmate de los detalles.

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