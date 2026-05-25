Bloqueo del IPN Hoy: Zona Afectada en CDMX por Alumnos del 'Poli'

Este lunes, 25 de mayo de 2026, se prevé una manifestación de integrantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en la Ciudad de México (CDMX). Te decimos la zona afectada por alumnos.

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los integrantes de la Comunidad Estudiantil del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos N°15 "Diodoro Antúnez Echegaray“ del Instituto Politécnico Nacional exigen:

La destitución de la directora del plantel debido a no poder dar solución a sus demandas.

Zona afectada por alumnos del Poli

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los alumnos del IPN se concentrarán hoy en la alcaldía Milpa Alta:

Hora: 13:00 horas.

Lugar: Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos N°15 "Diodoro Antúnez Echegaray“ del Instituto Politécnico Nacional, ubicado en Cda. Gaston Melo No. 41, colonia Tenantitla, alcaldía Milpa Alta.

Otros colectivos en apoyo

No se descarta que durante la manifestación de alumnos del IPN se sumen en apoyo otros colectivos y estudiantes de otras unidades; así como que realicen brigadeo informativo en las inmediaciones del plantel.

Organizaciones en apoyo: Agrupación de Trabajador@s de la Educación “Nuestra Clase”.

Con información de N+

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