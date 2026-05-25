¿Habrá Contingencia Ambiental Hoy? Así la Calidad del Aire en CDMX y Edomex el 25 de Mayo 2026

Este lunes, 25 de mayo de 2026, te decimos cómo está la calidad del aire en la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex) y si hay posibilidad de que vuelva la contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), para que tomes precauciones.

Diariamente la Dirección de Monitoreo Atmosférico informa cómo está la calidad del aire en la CDMX y municipios mexiquenses que conforman el Valle de México. Sin embargo es la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) la autoridad encargada de activa la fase de contingencia.

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX emite el reporte basándose en la calidad del aire que consta de cinco niveles, estos son:

Verde: calidad del aire buena y riesgo a la salud bajo.

Amarillo: calidad del aire aceptable y riesgo a la salud moderado.

Naranja: calidad del aire mala y riesgo a la salud alto.

Rojo: calidad del aire muy mala y riesgo a la salud muy alto.

Púrpura: calidad del aire extremadamente mala y riesgo a la salud extremadamente alto.

Calidad del aire hoy en CDMX y Edomex

Recuerda que este lunes el programa Hoy No Circula aplica a vehículos con engomado amarillo y terminación de placas 5 y 6, holograma 1 y 2.

Así está la calidad del aire hoy, 25 de mayo de 2026:

A las 13:00 horas, se reportó calidad de aire mala (amarillo) con riesgo a la salud alto, en las alcaldías Benito Juárez y Coyoacán.

A las 12:00 horas, se reportó calidad de aire aceptable (amarillo) con riesgo a la salud moderado, solo en la alcaldía Tláhuac es buena. La radiación solar es extremadamente alta, nivel 11+.

A las 11:00 horas, se reportó calidad de aire aceptable (amarillo) con riesgo a la salud moderado, principalmente en las alcaldías Venustiano Carranza e Iztapalapa, así como en el municipio mexiquense de Tlalnepantla, en el resto de la zona Metropolitana del Valle de México es buena. La radiación solar es muy alta, nivel 9.

A las 10:00 horas, se reportó calidad de aire aceptable (amarillo) con riesgo a la salud moderado, principalmente en las alcaldías Venustiano Carranza e Iztapalapa, así como en el municipio mexiquense de Tlalnepantla, en el resto de la zona Metropolitana del Valle de México es buena.

A las 9:00 horas, se reportó calidad de aire aceptable (amarillo) con riesgo a la salud moderado, principalmente en el municipio mexiquense de Tlalnepantla, en el resto de la zona Metropolitana del Valle de México es buena.

A las 8:00 horas, se mantuvo calidad de aire buena (verde) con riesgo a la salud bajo, en la zona Metropolitana del Valle de México.

A las 7:00 horas, se reportó calidad de aire buena (verde) con riesgo a la salud bajo, en la zona Metropolitana del Valle de México.

Con información de N+

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