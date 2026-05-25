¿Habrá Contingencia Ambiental Hoy? Así la Calidad del Aire en CDMX y Edomex el 25 de Mayo 2026

Así está la calidad del aire hoy, 25 de mayo de 2026, en la CDMX y Edomex

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¿Contingencia ambiental hoy? Descubre cómo está la calidad del aire en CDMX y Edomex este 25 de mayo de 2026. ¡Toma precauciones y cuida tu salud!

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