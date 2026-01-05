Calendario de Pagos Pensión Mujeres Bienestar Enero 2026: ¿Qué Letras Cobran por Día? Monto

La Secretaría del Bienestar del Gobierno de México dio a conocer el Calendario de Pagos de la Pensión Mujeres Bienestar correspondiente a enero de 2026. Se trata del primer apoyo económico del año tras la actualización del monto, por lo que en N+ te decimos a qué letras depositan por cada fecha.

Fue durante la conferencia matutina de este lunes 5 de enero de 2026 que la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, detalló cómo queda el nuevo calendario de pago de la Pensión para Mujeres de 60 a 64 años de edad.

Cabe recordar que el pasado mes de diciembre, el Gobierno de México dio a conocer que el monto que reciben las beneficiarias se actualizó en apoyo a la economía familiar.

Si cumples con los requisitos, pero aún no te incorporas a este programa del Gobierno de México, te decimos cuántos registros habrá en 2026 y quiénes dejarán de recibir el apoyo este año.

Calendario de Pago Pensión Mujeres Bienestar Enero 2026

Siguiendo la dinámica de meses anteriores, este 2026 los depósitos de la Pensión para Mujeres de 60 a 64 años de edad seguirán en orden alfabético, y de acuerdo a la primera letras del primer apellido de la beneficiaria.

De modo que los depósitos quedan de la siguiente manera:

Letra A: Lunes 5 de enero 2026.

Letra B: Martes 6 de enero 2026.

Letra C: Miércoles 7 y jueves 8 de enero 2026.

Letras D, E, F: Viernes 9 de enero 2026.

Letra G: Lunes 12 y martes 13 de enero 2026.

Letras H, I, J, K: Miércoles 14 de enero 2026.

Letra L: Jueves 15 de enero 2026.

Letra M: Viernes 16 y lunes 19 de enero 2026.

Letras N, Ñ, O: Martes 20 de enero 2026.

Letras P, Q: Miércoles 21 de enero 2026.

Letra R: Jueves 22 y viernes 23 de enero 2026.

Letra S: Lunes 26 de enero 2026.

Letras T, U, V: Martes 27 de enero 2026.

Letras W, X, Y, Z: Miércoles 28 de enero 20256.

¿Cuál es el nuevo monto qué entrega la Pensión Mujeres Bienestar en 2026?

A partir de este mes de enero, verás reflejado en tu tarjeta del Banco del Bienestar el nuevo monto para beneficiarías del programa.

Este pasó de los 3,000 pesos que se depositaron hasta diciembre del 2025, hasta los 3,100 pesos bimestrales que se entregarán a las beneficiarias a partir de enero de 2026. Así lo dio a conocer Montiel Reyes el pasado 5 de diciembre durante la conferencia matutina de la presidenta, Claudia Sheinbaum.

