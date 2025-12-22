Aumento Pensión IMSS: ¿Cuándo Entraría en Vigor el Incremento de la Mensualidad en 2026?

Los trabajadores bajo la Ley de 1973 del IMSS aguardan noticias positivas sobre su pensión. Y es que las proyecciones indican habrá una mejora importante en sus ingresos para el 2026.

En N+ te contamos de cuánto y cuánto podría ser el aumento de la pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 2026.

Para empezar, las estimaciones señalan que la Pensión Mínima Garantizada superará las expectativas. Este cambio representa un alivio financiero para miles de familias en todo el país.

¿De cuánto sería el aumento de la pensión del IMSS en 2026?

En primer lugar, el incremento proyectado se basa en porcentajes específicos que establece la normativa vigente. El ajuste principal consiste en un alza del 13% sobre el monto base de la prestación. Con esta medida, la cifra para los jubilados llegaría a los $10,636.54 pesos cada mes. Si comparamos este número con los $9,412.99 pesos del año 2025, el aumento sería bueno para los pensionados.

Además de este porcentaje fijo, existe el ajuste por inflación, el cual evita que el ingreso pierda su valor real con el paso del tiempo. De esta forma, se proyecta un extra del 3.8%.

Esta cantidad representa un pago de $404.19 pesos más para el bolsillo del pensionado.

Como resultado de la unión entre el aumento base y la inflación, la suma final un monto total proyectado asciende a $11,040.73 pesos mensuales. Esta cifra se destina a las personas que tramiten su jubilación por vejez o cesantía en edad avanzada.

No obstante, existe un requisito indispensable para acceder a la cantidad máxima de este beneficio. El trabajador debe mantener sus aportaciones de forma ininterrumpida hasta el inicio del nuevo año. Es decir, la clave consiste en cotizar al menos un día de enero de 2026.

En pocas palabras, si la persona cumple esta condición y luego tramita su baja, el sistema incluirá la actualización inflacionaria completa en su cálculo para recibir la pensión.

Por lo tanto, hay que tomar en cuenta las fechas de los trámites ante el instituto para obtener este beneficio sobre la pensión.

¿Cuándo sería el aumento de la mensualidad para pensionados del IMSS en 2026?

Por otro lado, la fecha del primer pago de la pensión con el monto actualizado podría ser a partir de febrero de 2026. Aunque el gobierno determinará la tasa oficial de inflación más adelante, los números actuales sirven como una guía para saber de cuánto y cuándo sería el aumento.

Para finalizar, es importante decir que una buena gestión de las semanas cotizadas asegura una tranquilidad y estabilidad económica gracias a la pensión.

