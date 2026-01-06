¿Qué Letras Cobran la Pensión Bienestar el 7 y 14 de Enero 2026? Apellidos por Día

Atentos, beneficiarios. El Gobierno de México dio a conocer cómo queda el Calendario de la Pensión del Bienestar 2026 para el mes de enero, y en N+ te adelantamos quiénes reciben su pago el 7 y el 14 de enero, para que consultes tu saldo en la Tarjeta del Bienestar.

Se trata del primer pago que se hace este año a los beneficiarios de la Pensión del Adulto Mayor, de las Mujeres Bienestar, Personas con Discapacidad y Madres Trabajadoras, y abarca el bimestre enero-febrero.

La secretaria del Bienestar del Gobierno de México, Ariadna Montiel Reyes, dio a conocer que 18.2 millones de derechohabientes recibirán una inversión social de 99.3 mil millones de pesos por concepto de los programas sociales.

Recuerda que el depósito se hace directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar que te fue entregada cuando hiciste el registro en el Módulo correspondiente.

¿Quiénes reciben pago de Pensión del Bienestar el 7 y 14 de enero 2026? Letras

Siguiendo el orden del Calendario de Pensión del Bienestar Enero 2026, a las personas a quienes les corresponde su pago el miércoles 7 de enero son aquellas cuyo primer apellido inicia con la letra C.

Mientras que el próximo 14 de enero corresponde el depósito a las personas cuyo primer apellido inicia con las letras H, I, J y K, respectivamente.

A continuación hallarás un listado con ejemplos de algunos apellidos por cada inicial a la que corresponde el cobro de la Pensión tanto el 7, como el 14 de enero. Sin embargo es importante indicar que se trata de ejemplos, y si tu apellido no se encuentra en el listado pero inicia con las letras antes descritas también recibirás el depósito.

Miércoles 7 de Enero

Letra C

Cruz

Castillo

Chávez

Castro

Contreras

Cortés

Cervantes

Carrillo

Campos

Camacho

Cabrera

Miércoles 14 de Enero

Letra H

Hernández

Herrera

Huerta

Hurtado

Hidalgo

Heredia

Hinojosa

Higuera

Haro

Hilario

Hipólito



Letra I

Ibarra

Islas

Izquierdo

Iñiguez

Infante

Isidro

Ignacio

Iglesias

Inzunza

Izaguirre

Isidoro



Letra J

Jiménez

Juárez

Jaramillo

Jasso

Jaimes

Jacobo

Jaime

José

Jacinto

Jerónimo

Jáuregui



Letra K

Kauffman

Klein

Kramer

Kurt

Kox

Keller

Kuh

Ketzalii

¿Cuánto te depositarán de pensión en enero 2026 tras el aumento?

Luego de que el pasado 5 de diciembre se dio a conocer que a partir del 2026 habría un aumento en el monto que se deposita mensualmente a los beneficiarios de la Pensión del Bienestar, el monto queda de la siguiente manera:

Pensión Adulto Mayor - 6,400 pesos

- 6,400 pesos Pensión Mujeres Bienestar - 3,100 pesos

3,100 pesos Pensión Personas con Discapacidad - 3,300 pesos

- 3,300 pesos Pensión Madres Trabajadoras - 1,650 pesos

Este nuevo monto se ve reflejado a partir del 5 de enero de 2026, día en que inician los depósitos en las cuentas del Bienestar, para que los beneficiarios las puedan retirar con sus tarjetas.

Cabe recordar que a partir del día que se hace el depósito, puedes disponer de los recursos.

