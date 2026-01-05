¿Quiénes Cobran Pago Pensión Bienestar con Aumento el 6 y 13 de Enero 2026? Letras y Apellidos

Si esperas el nuevo depósito en tu Tarjeta de Bienestar, ha llegado el momento de cobrarlo, pues este lunes el gobierno federal dio a conocer el nuevo calendario de dispersiones correspondiente al mes de enero; sin embargo, como ya es costumbre en este proceso, será escalonado. En N+ te damos a conocer qué letras reciben el pago con aumento de la Pensión Bienestar el martes 6 y 13 de enero 2026, así como la lista de apellidos de beneficiarias y beneficiarios.

A través de la conferencia matutina, fue dado a conocer el calendario de Bienestar de enero 2026, con el orden de fechas en las que se repartirá el apoyo. En dicha lista no solo se contempla el pago para Adultos Mayores, sino también Personas con Discapacidad, Mujeres de 60 a 64 años y Madres Trabajadoras.

¿Qué letras cobran pago de Pensión Bienestar el martes 6 y 13 de enero 2026?

Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría del Bienestar, dio a conocer el calendario de pagos de la Pensión Bienestar para Adultos mayores de enero 2026 por letra. A partir de este anuncio, este lunes 5 de enero 2025 comenzó la dispersión para los primeros beneficiarios, quienes además ya recibieron el esperado aumento en el monto del apoyo.

Este mismo lunes ya recibieron su depósito las y los beneficiarios cuyo primer apellido inicia con la letra A. ¿Quiénes siguen? Aquí te compartimos las letras que cobran su apoyo los días martes 6 y 13 de enero 2026:

Martes 6 de enero 2026: Letra B

Martes 13 de enero 2026: Letra G

Te recordamos que a partir de este mes, las y los derechohabientes cuentan con un aumento en el monto que reciben cada bimestre. En el caso de Adultos Mayores, cobrarán 6 mil 400 pesos bimestrales. A su vez, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad entregará 3 mil 300 pesos bimestrales y la Pensión Mujeres Bienestar, 3 mil 100 pesos bimestrales.

¿Qué apellidos reciben el pago de la Pensión Bienestar el 6 y 13 de enero 2026?

Este martes 6 de enero 2026 recibirán su depósito en su Tarjeta de Bienestar las personas que su primer apellido inicie con la letra B; mientras que para el martes 13 de enero 2026, las y los beneficiarios que tendrán su apoyo son los que su primer apellido comience con la G.

En este último caso, los derechohabientes del programa con la letra G comienzan a cobrar su pago desde el lunes 12 de enero.

A continuación, te dejamos como ejemplo algunos de los apellidos más populares en México con las mencionadas

Martes 6 de enero 2026

Bautista

Barrera

Becerra

Beltrán

Benítez

Bonilla

Bravo

Bernal

Báez

Barragán

Barbosa

Barba

Bárcenas

Barreto

Bastida

Borrego

Bustamante

Bustos

Martes 13 de enero 2026

García

González

Gómez

Gutiérrez

Garza

Guzmán

Guerrero

Gallegos

Galván

Guevara

Galindo

Gamboa

Gaona

García-Luna

Guajardo

Garrido

Galvez

Godínez

