Científicos de la UNAM Encuentran Especie de Ajolote que Se Creía Extinta en Querétaro

Científicos de la UNAM realizaron un hallazgo histórico, al encontrar 50 ajolotes del Altiplano en Querétaro, luego de 15 años sin ser visto al creerse que estaba extinto.

El 'Ambystoma velasci', mejor conocido como ajolote del Altiplano, es una salamandra del centro de México; su presencia no se había documentado por 15 años en su hábitat natural. El reporte de que fueron hallados varios ejemplares ha dado nuevas esperanzas a los expertos.

¿Ajolote del Altiplano se extinguió?

Durante varios años se creía que el ajolote del Altiplano (Ambystoma velasci) había desaparecido por completo. Aunque no fue declarado extinto de forma oficial, tuvieron que pasar 15 años desde el último registro del ejemplar en su hábitat natural del Altiplano.

¿Por qué el ajolote en Querétaro lleva el nombre 'Ambystoma velasci'?

El nombre Ambystoma velasci, otorgado al ajolote en Querétaro, fue en honor al naturalista y pintor mexicano José Velasco Gómez.

Investigadores de la UNAM hallaron ajolotes en lugar insospechado

Un equipo de investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no se dio por vencido y pese a cualquier pronóstico, localizó una población activa de ajolotes del Altiplano en un lugar insospechado en un cuerpo de agua artificial.

¿Cuál es el medio ambiente ideal de los ajolotes del Altiplano?

Investigadores de la UNAM destacan que la distribución del ajolote del Altiplano abarca ambientes de bosques templados, pastizales y arroyos de aguas frías del centro de México, con registros de su hábitat en los estados de:

Puebla

Hidalgo

Querétaro

Guanajuato

Morelos

Veracruz

Solo se conservaba en zonas restringidas del Estado de México e Hidalgo, pero actualmente puede encontrarse en el norte del país, hasta en los estados de Chihuahua y Durango.

Especie de ajolote será estudiada por cuatro años

Se detalló que esta especie será estudiada por un periodo de cuatro años y, en la segunda fase del proyecto, se buscará realizar algunas acciones, como las que se desarrollan en Xochimilco, que permitan conservar esos organismos y su ecosistema.

