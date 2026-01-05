Reyes Magos Tracker 2026 En VIVO: ¿Dónde Están Ahora Melchor, Gaspar y Baltazar?

Estamos en cuenta regresiva por la llegada de los Reyes Magos, por ello, te dejamos su ubicación para que los acompañes en su recorrido este 2026. ¿Ya tienes lista tu cartita?

Según la tradición, los Reyes son sabios y llevan regalos a quienes fueron buenas personas durante el año, esto implica ser amables y amorosos con sus familiares y por supuesto consigo mismos.

Ahora bien, en caso de que las personas no se hayan portado bien, no reciben los regalos que solicitaron en sus cartas y les llega un poco de carbón. Pero ojo, porque tampoco dejan obsequios a aquellos que intentan sorprenderlos durante la madrugada o se duermen tarde.

Los pasajes bíblicos indican que los Reyes Magos: Melchor, Gaspar y Baltazar, se encargaron de llevar algunos presentes a Jesús cuando nació. Para llegar hasta el Niño Dios, fueron guiados por la estrella de Belén.

En conjunto, le entregaron tres regalos especiales:

Melchor: Quien representa a Europa y la vejez, le llevó el oro, el cual simboliza la realeza de Jesús

Gaspar: En representación de Asia y la juventud, entregó el incienso que simboliza la divinidad

Baltazar: Representa a África y la madurez, él regaló la mirra, es decir, una resina para embalsamar, la cual simboliza la humanidad de Jesús y su futuro sacrificio

En la actualidad, se sabe que los Reyes Magos traen a las personas bendiciones y otros regalos que escriben en sus cartas, las que colocan en el árbol de Navidad o en los zapatos

¿Cuál es la ubicación exacta de los Reyes Magos 2026?

Si la emoción por recibir tus regalos y todo aquello que dejaste en tu carta no te deja tranquilo, puedes revisar el recorrido exacto de los Reyes Magos.

Para ver por donde vienen es muy sencillo. Además, tendrás a tu alcance un mapa para observar qué puntos ya visitaron y aproximadamente en cuánto tiempo estarían llegando a tu hogar. Solo debes hacer lo siguiente:

Ve a esta página

Se desplegará el mapa

Podrás manipularlo con la “manita” que aparece como puntero

Verás cómo los tres Reyes Magos están listos para entregar regalos

Otro modo de saber por dónde vienen los Reyes Magos este 2026, es con ayuda de Alexa, para ello, tienes que usar tu voz y pedirle estos comandos:

"Alexa, ¿dónde están los Reyes Magos?" (Sabrás por qué parte del mundo van)

"Alexa, ¿cuánto falta para que lleguen los Reyes Magos?" (Tendrás una cuenta regresiva exacta)

"Alexa, ¿cuándo vienen los Reyes Magos?" (Información sobre su ruta hacia tu casa)

¿Cuál es la oración para agradecer los regalos a los Reyes Magos?

Agradecer los regalos que entregan los Reyes Magos es clave para disfrutarlos al máximo, pues hicieron un gran viaje y esfuerzo para dejarlos en nuestras casas sin importar que sea grande o pequeño, ya que al elegirlo pensaron en nosotros y eso es valioso.

Según Desde la Fe, se tiene que hacer una oración para agradecer los obsequios que dejan los Reyes Magos, la cual es la siguiente:

Queridos Reyes Magos, que han venido de tan lejos para visitar al niño Dios en su casa, para adorarlo y entregarle sus obsequios, y que también nos han visitado para traernos regalos y recordarnos que Jesús es el mayor regalo de todos, queremos darles las gracias por acordarse de nosotros. Les prometemos que durante todo el año que ha empezado, también nosotros adoraremos a Jesús, le visitaremos en su casa y regalaremos sonrisas y esperanza. Amén.

