Pensión Hombres y Mujeres de 30 a 64 Años: Fechas de Pago Bienestar en Enero 2026 por Letra

Mientras se anuncia las fechas del nuevo registro, la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, ya lanzó el calendario de pagos de la pensión de 30 a 64 años para hombres y mujeres, por eso acá te decimos en qué fechas caerá el depósito y las letras que van a cobrar por día su apoyo económico de más de 3,200 pesos en enero 2026 y cuánto les darán luego del aumento confirmado por las autoridades.

Además de la fecha en que sale en calendario de pagos, en una nota ya te dijimos cuántos registros habrá en la Pensión para hombres y mujeres Bienestar de 30 a 64 años y quiénes cobran primero primero el aumento en el pago bimestral que otorga el programa social.

¿Cuándo pagan la Pensión Hombres y Mujeres Bienestar de 30 a 64 años en enero 2026?

De acuerdo con el calendario de la Pensión Bienestar de 30 a 64 años de enero 2026 que dio a conocer Ariadna Montiel Reyes, el pago para hombres y mujeres de dicho rango de edad inicia este lunes 5 de enero 2026 y va a terminar hasta el próximo día 28 del mismo mes.

Algo importante a tomar en cuenta es que este apoyo es el que forma parte de la Pensión para el Bienestar de las personas con discapacidad, el cual es universal en 24 estados del país para personas de 0 a 64 años de edad, que cuenten con alguna discapacidad permanente.

Fechas de pago Pensión Bienestar 30 a 64 años enero 2026

De acuerdo con el calendario de pagos de la Pensión Bienestar para mujeres y hombres de 30 a 64, durante casi todo el mes se va a realizar la dispersión de apoyo económico. Y para que no busques cuándo te toca cobrar, acá te dejamos la lista de letras a las que depositan por día:

Letra A : Lunes 5 de enero 2026.

: Lunes 5 de enero 2026. Letra B : Martes 6 de enero 2026.

: Martes 6 de enero 2026. Letra C : Miércoles 7 y jueves 8 de enero 2026.

: Miércoles 7 y jueves 8 de enero 2026. Letras D, E, F : Viernes 9 de enero 2026.

: Viernes 9 de enero 2026. Letra G : Lunes 12 y martes 13 de enero 2026.

: Lunes 12 y martes 13 de enero 2026. Letras H, I, J, K : Miércoles 14 de enero 2026.

: Miércoles 14 de enero 2026. Letra L : Jueves 15 de enero 2026.

: Jueves 15 de enero 2026. Letra M : Viernes 16 y lunes 19 de enero 2026.

: Viernes 16 y lunes 19 de enero 2026. Letras N, Ñ, O : Martes 20 de enero 2026.

: Martes 20 de enero 2026. Letras P, Q : Miércoles 21 de enero 2026.

: Miércoles 21 de enero 2026. Letra R : Jueves 22 y viernes 23 de enero 2026.

: Jueves 22 y viernes 23 de enero 2026. Letra S : Lunes 26 de enero 2026.

: Lunes 26 de enero 2026. Letras T, U, V : Martes 27 de enero 2026.

: Martes 27 de enero 2026. Letras W, X, Y, Z: Miércoles 28 de enero 2026.

¿Cuánto les dan de Pensión Bienestar a hombres y mujeres de 30 a 64 años en 2026?

La Pensión del Bienestar para personas con discapacidad va a tener un aumento por encima de la inflación en 2026. El incremento será de 100 pesos, por lo que pagará 3,300 pesos bimestrales en todo este año.

