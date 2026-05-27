Hombre es Asesinado Dentro de Camioneta en Coatzacoalcos; Responsables se Dieron a la Fuga

Un hombre perdió la vida al interior de una camioneta de redilas en la ciudad de Coatzacoalcos; cuerpos de emergencias acordonaron el área

Hombre asesinado en CoatzacoalcosFoto: N+

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Violencia en Coatzacoalcos: hombre asesinado en su camioneta. La policía acordona la zona y busca a los responsables. Conoce los detalles de este trágico suceso.

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