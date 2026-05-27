Hombre es Asesinado Dentro de Camioneta en Coatzacoalcos; Responsables se Dieron a la Fuga

Un hombre fue ejecutado cuando estaba a bordo de un camión de redilas de color rojo, durante la mañana de este miércoles 27 de mayo, en el municipio de Coatzacoalcos, la sur del estado de Veracruz. Los hechos de violencia ocurrieron sobre la avenida Juan Osorio, en la colonia Francisco Villa.

De acuerdo a los hechos, la unidad que estaba estacionada afuera de una chatarrera fue intervenida por sujetos armados desconocidos que viajaban a bordo de un automóvil, asesinando al hombre que se encontraban interior.

El cuerpo de la víctima quedó dentro de la camioneta de redilas, por lo que el área fue acordonada por elementos de la policía estatal y municipal, para iniciar con la recolección de indicios y dar pie a las investigaciones correspondientes.

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El Servicio Médico Forense (SEMEFO), acudió para realizar el retiro del cuerpo, mismo que será trasladado a la instancias correspondientes para iniciar con su identificación. Hasta el momento, no hay personas detenidas como responsables de estos hechos ocurridos en Coatzacoalcos, Veracruz.

Muere hombre en carretera Xalapa-Veracruz

Un hombre perdió la vida en la carretera Xalapa - Veracruz a la altura del distribuidor vial Cabeza Olmeca tras accidentarse abordo de su motocicleta. No había otros vehículos cerca de la motocicleta, por lo que hasta el momento, no se ha revelado si fue impactado por un auto o habría derrapado.

Elementos de Guardia Nacional y policía estatal acordonaron la zona para las diligencias correspondientes. El tránsito vehicular se afectó fuertemente en el carril dirección Las Bajadas al municipio de Boca del Río, Veracruz. El hombre que perdió la vida no ha sido identificado hasta el momento; serán autoridades las encargadas de informar cómo ocurrieron los hechos.