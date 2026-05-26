Mujer Muere en Calles del Puerto de Veracruz por Presuntas Complicaciones de Salud

Una mujer no mayor de 30 años murió en calles de Veracruz. Su cuerpo quedó en la vía pública, cerca del bulevar Manuel Ávila Camacho.

Hasta el momento la mujer no ha sido identificada.Foto: N+

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Una mujer pierde la vida en las calles de Veracruz por problemas de salud. A pesar del apoyo de vecinos, no logró recuperarse. Autoridades buscan identificarla.

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