Mujer Muere en Calles del Puerto de Veracruz por Presuntas Complicaciones de Salud

Durante el transcurso de la tarde-noche de este lunes 25 de mayo, una mujer, no mayor de 30 años, perdió la vida en una banqueta en la calle Mariano Escobedo de la colonia Flores Magón, en la ciudad de Veracruz.

Según las versiones de los vecinos del lugar, la mujer llevaba aproximadamente dos días en ese lugar con presuntas complicaciones de salud, por lo que no dudaron en apoyarla y le proporcionaron ropa, así como un colchón.

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Lamentablemente, la condición de la mujer y el aparentemente mal estado de salud que presentaba no le permitieron recuperarse. Minutos más tarde, al sitio arribaron autoridades, quienes procedieron a realizar el acordonamiento de la zona para llevar a cabo las diligencias de ley.

Asimismo, se realizó el levantamiento del cuerpo de la mujer. Hasta este momento, la mujer no ha sido identificada, por lo que se espera que en próximas horas se pueda llevar a cabo la identificación del cuerpo.

Dos jóvenes son hallados sin vida en la carretera Coatepec-Xico

Una intensa movilización policial durante la tarde de este lunes 25 de mayo debido a que se reportó que fueron localizados los cuerpos sin vida de dos jóvenes en un camino de terracería ubicado a un costado de la carretera Coatepec-Xico.

Según lo informado, los jóvenes eran originarios de Xico y habrían sido identificados como Abisay A. G. y Félix Antonio M. T., quienes contaban con una ficha de búsqueda ante la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz (CEBV) desde el pasado día jueves 14 de mayo.

El hallazgo ocurrió poco antes de las 14:00 horas de este lunes en un predio que se encuentra localizado al fondo de un camino vecinal ubicado a un costado de la carretera Coatepec-Xico, en la región montañosa de la entidad veracruzana.