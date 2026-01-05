Suspenden Registro de Beca Rita Cetina en Enero 2026: ¿Cuándo Son Asambleas para Primaria?

Se suspendió el registro de la Beca Rita Cetina de primaria en enero 2026, debido a que se recorrieron las asambleas informativas, de acuerdo con información proporcionada por el coordinador nacional Julio León.

Por ello, si estabas esperando para realizar tu inscripción deberás esperar un poco más, y acá en N+ te decimos qué pasará con el registro y cuándo serán las reuniones con los padres de familia de los estudiantes de primaria.

En la Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum de este lunes, Julio León dio a conocer que se ampliará la Beca Rita Cetina de primaria, llegando a más alumnos con un apoyo de 2,500 pesos para útiles y uniformes escolares.

¿Qué pasó con el registro de la Beca Rita Cetina Primaria?

El coordinador nacional de Becas Bienestar, Julio León, informó que el registro para los estudiantes de primaria ya no se realizará en enero de 2026, de ahí que los padres de familia deberán esperar un poco más para hacer la inscripción.

Previamente, se había anunciado que en enero de 2026 se abrirían las incorporaciones de la Beca Rita Cetina para estudiantes de cuarto, quinto y sexto de primaria, mientras que en septiembre de 2026 se registrarían alumno de primero, segundo y tercer grado. Por otro lado, los niños de preescolar tendrían que esperar hasta 2027.

¿Cuándo son las asambleas de la Beca Rita Cetina Primaria?

Las asambleas informativas de la Coordinación Nacional de Becas Bienestar se realizarán en febrero 2026 en las primarias públicas de México, por lo que se pide a los papás, mamás y tutores estar atentos a lo que les digan las autoridades educativas de sus respectivos planteles.

La convocatoria a estas reuniones será para todos los alumnos inscritos en escuelas públicas del país, desde primero hasta sexto de primaria, y será en estas juntas en las que se informará cuándo será el registro y cómo hacerlo.

