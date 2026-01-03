¿Ya No Habrá Registro en Línea de Beca Rita Cetina para Primaria 2026? Esto Pasó con la Página

Millones de padres de familia y niños esperan a que la Beca Rita Cetina anuncie los días de registro para primaria en enero 2026, pero previo al inicio del trámite hubo problemas con la página, por eso acá te contamos si ya no habrá inscripción en línea para alumnos de 6 a 14 años de edad al apoyo económico.

Desde hace varios meses el Secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, dio a conocer el calendario de registro de la Beca Rita Cetina para primaria en 2026, por eso en una nota ya te dijimos cómo hacer el trámite en línea y cuánto darán a los nuevos beneficiarios, pues se confirmó un monto mayor al que le dan a alumnos de secundaria.

¿Ya no habrá registro a la Beca Rita Cetina primaria 2026?

Aún no se dan a conocer las fechas oficiales de inscripción, pero es un hecho que durante el mes de enero 2026 se va a llevar a cabo el registro a la Beca Rita primaria. Será Mario Delgado o el Coordinador Nacional de Becas Bienestar (CNBB), Julio León, quienes anuncien los días en que los padres de familia van a poder hacer su solicitud de entrada al programa social.

Es importante recordar que para hacer el registro de la Beca Rita Cetina 2026, los padres de familia deben tener su cuenta Llave MX, por eso en una nota ya te dijimos cómo crearla de forma sencilla.

¿Qué pasó con el registro en línea Beca Rita Cetina para primaria 2026?

Durante todo este sábado 3 de enero, la página oficial de la Beca Rita Cetina (www.becaritacetina.gob.mx) presentó problemas para cargar y desplegar el menú, incluso en muchas ocasiones apareció el error "404 Not Found" lo que significa que el navegador pudo conectarse al sitio web, pero el servidor no logró encontrar la página.

Pese a los problemas, se espera que la Beca Rita Cetina solucione el problema de carga de cara al registro en línea de 2026. De igual forma te recordamos que en enero solamente se van a inscribir los alumnos que cursen el 4°, 5° y 6° grado de primaria, en alguna escuela pública de México.

