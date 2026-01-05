Inicia Entrega de Tarjetas de Beca Rita Cetina en 2026: Requisitos para Recoger Medio de Pago

Este lunes 5 de enero de 2026 comenzó la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina, y si estás a la espera de recibir la tuya, acá te decimos cuáles son los requisitos para recoger el medio de pago del apoyo para estudiantes de secundaria.

Luego de que se realizara el registro en el pasado mes de septiembre, las familias beneficiarias están muy cerca de recibir su plástico en el cual se les comenzará a depositar su apoyo económico de por lo menos 1,900 pesos bimestrales.

Por otra parte, este día se dio a conocer información muy importante de la Beca Rita Cetina de primaria, como cuánto les pagarán a los beneficiarios este año y la ampliación del registro del apoyo de útiles y uniformes escolares.

¿Cuándo y dónde es la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina?

La distribución de los medios de pago a las familias beneficiarias se realizará por bloques a lo largo del país, por lo que la fecha y sede de la entrega se dará a conocer directamente en cada secundaria.

Por este motivo se pide a las mamás, papás y tutores, que realizaron el registro en septiembre, atender las indicaciones que les den las autoridades educativas de la escuela en la que estudian sus hijos.

Requisitos para entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina

A tu cita para recoger la tarjeta del Bienestar, debes acudir con los siguientes documentos para asegurar que te den tu medio de pago en el que comenzarás a recibir los depósitos del apoyo económico de secundaria:

Identificación oficial vigente de la madre, padre o tutor que hizo el registro (original y copia) Acta de nacimiento de la madre, padre o tutor, y del estudiante CURP de la madre, padre o tutor, y del estudiante Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

Es importante recalcar que debes acudir en el día y sede que te indiquen las autoridades educativas de la escuela de tu hijo, ya que en caso de no asistir deberás esperar a una reprogramación de tu cita, sin embargo esto podría tardar algunos meses.

