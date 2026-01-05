Amplían Beca Rita Cetina de Primaria: ¿Quiénes Cobrarán 2,500 Pesos de Apoyo Tras Registro 2026?

El coordinador nacional Julio León anunció que se ampliará el registro de la Beca Rita Cetina de primaria, por lo que si estás a la espera de realizar tu inscripción, acá te decimos quiénes podrán solicitarla para cobrar 2,500 pesos de apoyo en 2026.

En la Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum de este lunes, el funcionario explicó cuándo iniciarán las asambleas informativas para los padres de familia de los estudiantes de primaria, quienes podrán acceder a un apoyo único para uniformes y útiles escolares.

Ampliación de la Beca Rita Cetina de primaria 2026

Julio León, coordinador nacional de Becas Bienestar, informó que la Beca Rita Cetina llegará a todos los estudiantes de primarias públicas en México, desde primero a sexto grado, quienes recibirán un apoyo anual de 2,500 pesos para uniformes y útiles escolares.

Previamente, las autoridades educativas habían anunciado que el apoyo de primaria se entregaría de forma paulatina, ya que primero se otorgaría a los alumnos de sexto, quinto y cuarto y luego a los más pequeños, de tercero, segundo y primero.

Sin embargo, este día se informó sobre la ampliación de la Beca Rita Cetina de primaria, por lo que todos los estudiantes podrán solicitar el apoyo, sin importar el grado en el que estudian, y cobrarán el apoyo de 2,500 pesos.

¿Cuándo son las asambleas de la Beca Rita Cetina de primaria?

Las asambleas informativas para los padres y madres de familia de los estudiantes de primarias comenzarán en febrero 2026, por lo que se pide a los papás, mamás y tutores estar atentos a lo que les digan las autoridades educativas de sus respectivos planteles.

La convocatoria a estas asambleas será para todos los alumnos inscritos en escuelas públicas de México, desde primero hasta sexto de primaria, y será en estas juntas en las que se informará cuándo será el registro y cómo hacerlo.

