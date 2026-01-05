Jóvenes Construyendo el Futuro Sube Monto por Trabajo Aprendido durante 2026: Así Queda

El Gobierno de México anunció que aumentará el monto del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Te decimos cómo queda el salario para aprendices.

Durante la conferencia mañanera de hoy, 5 de enero de 2026, Marath Baruch Bolaños López, secretario del Trabajo y Previsión Social, informó que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro tiene un presupuesto para este año de 25,173 millones de pesos.

Para 2026 el programa tiene un presupuesto de 25,173 millones de pesos para el pago directo y sin intermediarios de los apoyos económicos a jóvenes y su cobertura en el IMSS.

¿Cuánto recibiran los jóvenes que forman parte del programa?

El secretario Marath Baruch Bolaños indicó que gracias a que el salario mínimo incrementó en México este año, el salario de los jóvenes que forman parte del programa es equivalente al salario mínimo, por lo cual recibirán:

9,582 pesos mensuales por trabajo aprendido.

El secretario del Trabajo y Previsión Social indicó que para 2026, se atenderá a medio millón de jóvenes.

Además, indicó el funcionario, hoy inicias capacitación 45 mil nuevos jóvenes que recibirán el apoyo económico el 28 de enero.

