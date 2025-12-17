Este es el ‘Triángulo de las Bermudas’: Zona de Disputa entre Cárteles por Huachicol

El robo de combustible se ha convertido en una fuente extra de ingresos para los cárteles mexicanos, así lo señaló el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América (EUA). Te decimos dónde está el 'Triángulo de las Bermudas’, una zona de disputa por el huachicol.

Cabe recordar que hoy, 17 de diciembre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra José Antonio Yépez Ortiz, alias 'El Marro', líder del Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL).

Mediante un comunicado, el Departamento del Tesoro estadounidense indicó que los "huachicoleros" emplean diversos medios para robar combustible y petróleo crudo de Petróleos Mexicanos (Pemex), principalmente sobornando a empleados corruptos de Pemex. Además de:

Perforación ilegal de tomas de agua en ductos.

El robo en refinerías.

El secuestro de camiones cisterna.

Amenazas a los empleados de Pemex.

El ‘Triángulo de las Bermudas’

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos explicó que "Triángulo de las Bermudas", es una zona de disputa entre cárteles mexicanos por el huachicol.

Qué es el Triángulo de las Bermudas: Se trata de un conjunto de municipios de Guanajuato donde se ubican una refinería y varios ductos de Pemex.

Foto: Departamento del Tesoro de Estados Unidos

Cabe recordar que en agosto de 2025, las autoridades mexicanas detuvieron a miembros del Cártel Santa Rosa de Lima e incautaron 164,000 litros de hidrocarburos robados, además de tanques, camiones cisterna y un dispositivo clandestino para interceptar ductos.

El Departamento del Tesoro también destacó el violento conflicto entre el Cártel de Santa Rosa de Lima y el “terrorista” Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el control del combustible y el petróleo, en Guanajuato, que ha convertido a dicho estado del Bajío “en uno de los más mortíferos de México”.

Debido a su disputa territorial con el CJNG, CSRL es responsable del repunte de la violencia y los homicidios en Guanajuato, uno de los estados más peligrosos de México.

Destacó que en su lucha contra el CJNG, el Cártel Santa Rosa de Lima se ha aliado con el Cártel del Golfo y el Cártel de Sinaloa, ambos designados como organizaciones terroristas extranjeras (FTO) y terroristas globales especialmente designados (SDGT) por Estados Unidos, así como con "violentas organizaciones narcotraficantes con sede en México":

Además, señaló que el Cártel Santa Rosa de Lima también ha reclutado a exmilitares y paramilitares colombianos para operar en Guanajuato, en su lucha contra el CJNG.

