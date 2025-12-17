Estados Unidos Sanciona a ‘El Marro’, Líder del Cártel de Santa Rosa de Lima

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció hoy, 17 de diciembre de 2025, sanciones contra José Antonio Yépez Ortiz, alias El Marro, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima.

En contexto: El Marro fue detenido en el municipio de Juventino Rosas, Guanajuato, el 2 de agosto de 2020.

fue detenido en el municipio de Juventino Rosas, Guanajuato, el 2 de agosto de 2020. En enero de 2022, José Antonio Yépez Ortiz fue sentenciado a 60 años de cárcel y una multa de casi 350,000 pesos, por el delito de secuestro agravado.

En julio de 2024, fue trasladado del penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya, Estado de México, a una cárcel en Gómez Palacio, Durango.

De acuerdo con el informe publicado este miércoles, el Cártel de Santa Rosa de Lima obtiene la gran mayoría de sus ingresos ilícitos del robo de combustible (también conocido como huachicol) y petróleo, en Guanajuato.

El Departamento del Tesoro estadounidense también destacó el violento conflicto entre el Cártel de Santa Rosa de Lima y “terrorista” Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el control del combustible y el petróleo, en Guanajuato, que ha convertido a dicho estado del Bajío “en uno de los más mortíferos de México”.

De acuerdo con las autoridades de Estados Unidos, las actividades del Cártel de Santa Rosa de Lima “también contribuyen a facilitar un mercado negro de energía transfronterizo, socavan a las compañías estadounidenses legítimas de petróleo y gas natural y privan al gobierno mexicano de ingresos críticos”.

Además del huachicol y la violencia, el Cártel Santa Rosa de Lima "también ha estado involucrado en el tráfico de narcóticos, incluido el tráfico de heroína a los Estados Unidos”, mencionó el Departamento del Tesoro, en un comunicado.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL). Asegura que las actividades del CSRL contribuyen a facilitar un mercado negro de energía transfronterizo, socavan a las compañías… pic.twitter.com/Kic3dvKlVC — NMás (@nmas) December 17, 2025

