¿Cómo Surgió el Cártel Santa Rosa de Lima de 'El Marro'? Así Es su Pelea contra el CJNG

Estados Unidos sancionó hoy, 17 de diciembre de 2025, a José Antonio Yépez Ortiz, mejor conocido como El Marro, líder del Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL); aquí te decimos cómo surgió el grupo criminal, que mantiene una pelea con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

Origen del Cártel Santa Rosa de Lima

El Cártel Santa Rosa de Lima tuvo su origen, en 2014, en la localidad de la que adquirió su nombre: Santa Rosa de Lima, ubicada en el municipio de Villagrán, en Guanajuato.

Dicho cártel es liderado por El Marro , quien fue detenido en 2020, durante un operativo en el municipio de Juventino Rosas, en Guanajuato.

, quien fue detenido en 2020, durante un operativo en el municipio de Juventino Rosas, en Guanajuato. En enero de 2022, José Antonio Yépez Ortiz fue sentenciado a 60 años de cárcel y una multa de casi 350,000 pesos, por el delito de secuestro agravado.

En julio de 2024, fue trasladado del penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya, Estado de México, a una cárcel en el municipio de Gómez Palacio, Durango.

De acuerdo con Estados Unidos, El Marro sigue activo en el Cártel Santa Rosa de Lima desde la cárcel, desde dónde da instrucciones y órdenes a sus colaboradores a través de sus abogados y familiares.

desde la cárcel, desde dónde da instrucciones y órdenes a sus colaboradores a través de sus abogados y familiares. Desde prisión, El Marro ayudó a establecer la alianza con el Cártel del Golfo.

Según el Departamento del Tesoro estadounidense, sus actividades "contribuyen a un mercado ilegal transfronterizo de energía, socavan a las empresas estadounidenses legítimas de petróleo y gas natural y privan al Gobierno mexicano de ingresos críticos".

El Tesoro consideró que huachicol es la fuente de ingresos no relacionada con las drogas más importante para los cárteles mexicanos.

Disputa entre el CSRL y el CJNG

De acuerdo con el informe de Estados Unidos, el CSRL mantiene una pugna con el Cártel Jalisco Nueva Generación, "por el control del combustible y el petróleo en Guanajuato", lo que ha convertido a ese estado del centro del país "en uno de los más mortíferos en México".

Tres años después de su nacimiento, integrantes del Cártel Santa Rosa de Lima declararon la guerra al CJNG, en lo que se conoce el Triángulo de las Bermudas de Guanajuato, un área en la que está situada un refinería y oleoductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).



Mapa del Triángulo de las Bermudas, en Guanajuato. Foto: Departamento del Tesoro de Estados Unidos

Mapa de Santa Rosa de Lima

