Buró de Crédito se Renueva y Cambia Forma de Medir Riesgo de Endeudamiento; Así Es Nuevo Puntaje

El Buró de Crédito, una de las sociedades de información crediticia que operan en México, modificó su producto Mi Score, que mide riesgo de endeudamiento de las personas, para mejorar su nivel de predictibilidad.

Mi Score predice con alto grado de certeza la probabilidad de que una persona se atrase 90 días o más en el pago de algún crédito en los siguientes 12 meses.

Este puntajes es usado por los otorgantes de crédito, llámense bancos o tiendas departamentales, para decidir según sus propios criterios si una persona está calificada para recibir un financiamiento.

"La cifra es dinámica y puede cambiar de mes a mes según las decisiones crediticias que tomamos y que se ven reflejadas en el Reporte de Crédito Especial", señaló el vocero nacional del Buró de Crédito, Wolfgang Erhardt.

El antiguo Mi Score se ilustraba en un velocímetro con cuatro colores distintos, según el nivel de riesgo. El de alto riesgo, se presentaba en color rojo y era aquel ubicado entre los 413 y 586 puntos; seguido por la puntuación regular en color naranja que iba de los 587 hasta los 667 puntos.

Luego estaba el "Mi Score bueno" en color amarillo con un rango de puntuación de 668 a 700 y, al final, el puntaje excelente, el de bajo riesgo en color verde que abarcaba los 701 a 754 puntos.

¿En qué consiste la nueva puntuación del Buró de Crédito?

La nueva puntuación de Mi Score, que comenzó a estar disponible a partir de octubre del 2025, ofrece con los ajustes hechos una mayor precisión y predictibilidad.

Con este cambio, los colores de riesgo (rojo, naranja, amarillo y verde) se mantienen pero cambian las puntuaciones correspondientes:

El Mi Score más bajo se encuentra en un rango de 356 a 577 puntos y se muestra en color rojo;

Un Mi Score regular es ahora de 587 a 659 puntos y aparece en color naranja;

Un Mi Score bueno va de los 660 a los 696 puntos y aparece en color amarillo;

El Mi Score más atractivo y de menor riesgo va de 697 a un máximo de 848 puntos y se muestra en color verde.

Comparado con el anterior parámetro, el nuevo sistema permite mayor margen de puntuación para que las personas estén en el color de riesgo verde, que es el que todos los otorgantes de crédito prefieren.

¿Qué ventajas tiene tener un score crediticio verde?

De acuerdo con el vocero nacional del Buró de Crédito, a menor riesgo, no sólo es más probable la obtención de un crédito, sino que también mejorar las probabilidades de obtención de financiamientos con mejores condiciones, como montos, plazos y tasa de interés.

