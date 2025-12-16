Esta es la Fecha Límite para Asociar INE y CURP a Número Celular y Evitar que Suspendan tu Línea

Telcel y AT&T, las compañías de telefonía móvil con el mayor número de líneas activas en México, comenzaron el registro de usuarios de este servicio con el objetivo de combatir la extorsión, fraudes y otros delitos que se cometen mediante llamadas telefónicas.

La identificación de los usuarios se hará a través de la presentación de documentos oficiales para acreditar la identidad del titular, a fin de vincularlos con su línea telefónica.

De acuerdo con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), los datos personales quedarán bajo el resguardo de las compañías telefónicas y el gobierno no tendrá acceso a ellos.

¿Cómo vincular mi línea telefónica?

Para el registro de los usuarios de telefonía móvil, estos deben presentar su identificación oficial (INE o pasaporte) con fotografía y CURP. Tratándose de extranjeros, sólo se podrá realizar con pasaporte vigente o, en su caso, CURP temporal para foráneos.

En todos los casos se debe proporcionar la siguiente información:

Nombre completo (como se muestra en tu identificación oficial)

CURP)

Dependiendo de la compañía, el trámite se podrá realizar de forma física en cualquier centro de atención a clientes a nivel nacional o en línea.

¿Cuál es la fecha límete para vincular mi línea telefónica?

Los usuarios tienen como fecha límite para vincular su línea hasta el 29 de junio de 2026 . De lo contrario, a partir del 30 de junio, todas las líneas que no estén vinculadas serán suspendidas hasta que se realice la vinculación.

Todas líneas de telefonía de los usuarios que no realicen este proceso se mantendrán sin servicio hasta que completen la vinculación y únicamente podrán realizar llamadas de emergencia.

Nuevo Padrón de Teléfonos: Fecha en Que Entra en Vigor en México

