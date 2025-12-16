¿Quién es la Familia que Murió en Caída de Avioneta en Toluca? Estas Personas Iban en el Cessna
N+
Luego de varias horas de trabajo para remover los escombros tras la caída de una avioneta Cessna Citation III, matrícula XA-PRO, en Toluca, se lograron recuperar los cuerpos de las víctimas
COMPARTE:
Los cuerpos de las víctimas que viajaban en la avioneta Cessna Citation III, de la empresa JETPRO, fueron recuperados anoche luego de varias horas de trabajo tras el desplome de la aeronave. Ahora se les tienen practicar pruebas de ADN.
La avioneta salió de Acapulco y se dirigía al Aeropuerto de Toluca, pero una presunta falla mecánica habría provocado el accidente en los límites del municipio de San Mateo Atenco, en la calle Industria Automotriz y el bulevar Miguel Alemán, en la colonia San Pedro Totoltepec.
Noticia relacionada: Así Va la Investigación por Desplome de Avioneta en Toluca: Llega Equipo de Extracción
La avioneta cayó sobre una bodega causando un incendio, mientras que según reportes, el día de lo ocurrido, no había trabajadores en el lugar.
Viajaban 10 pasajeros
Anoche se concluyó con la recuperación de los cuerpos de las víctimas. Sin embargo, la forma en que fueron encontrados los restos, se les tienen practicar pruebas de ADN.
Los padres, abuelos y el escolta, posibles víctimas
En el espacio de Enrique Acevedo en radio, se dio a conocer que son 10 las víctimas del accidente, y se trataría de la familia Gómez Hernández:
- Los padres: un matrimonio joven de 30 a 32 años.
- Los hijos: Los menores de 2, 4, y 9 años
- Los abuelos paternos
- El escolta de la familia
- Así como el piloto y copiloto.
De acuerdo con información preliminar, el piloto de la aeronave Cessna Citation 650 era Juan Carlos Olivares, de 61 años de edad, y el copiloto era Walding Sánchez, de 72 años.
- Ahora las autoridades de la Agencia Federal de Aviación Civil trabajan en la recuperación de la caja negra de la avioneta.
Historias recomendadas:
- Nick Reiner Podría Recibir Cadena Perpetua o Pena de Muerte por el Asesinato de sus Padres
- Habrá Discoteca Gigante de Música Electrónica en Reforma este Fin de Año 2025; Así Será