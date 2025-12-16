Así Va la Investigación por Desplome de Avioneta en Toluca: Llega Equipo de Extracción

Este martes, 16 de diciembre de 2025, un equipo de extracción del Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM) llegó a la zona donde se desplomó una aeronave privada, en una zona industrial, muy cerca del Aeropuerto internacional de Toluca, Edomex. Te decimos cómo va la investigación por el accidente aéreo.

Video: Así Fue el Momento de la Caída de una Aeronave en Toluca, Edomex

El equipo SUEM realizará la extracción de los indicios, entre ellos la caja de la avioneta, que se encuentran todavía al interior de la nave industrial o bodegas, en las cuales se impactó la aeronave durante el accidente aéreo.

La unidad siniestrada es un jet privado Cessna Citation III, matrícula XA-PRO, que salió de Acapulco, Guerrero, con destino al Aeropuerto de Toluca.

La avioneta es propiedad de la empresa JETPRO

Viajaban 8 pasajeros y 2 tripulantes.

Así va la investigación por el desplome de la avioneta en Toluca

Fuentes cercanas a la investigación precisaron que, de acuerdo con la declaración de testigos, 10 personas abordaron la aeronave:

Cuatro mujeres y seis hombres, de los cuales tres eran menores de edad.

Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México comenzaron el levantamiento de los cuerpos alrededor de las 7:30 de la noche de ayer; el día de hoy las labores continúan y podrían prolongarse por tiempo indefinido.

Foto: N+

La autoridades indicaron que posteriormente se realizarán estudios genéticos para lograr la plena identificación de cada una de las víctimas.

La Fiscalía del Estado de México realizará la identificación de los cuerpos, pero serán las autoridades aeronáuticas las encargadas de determinar las causas del accidente.

