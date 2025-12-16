Nuevo Video del Momento en que Avioneta se Desploma en Toluca: Así Cae Aeronave con Pasajeros
El incidente causó fuertes movilizaciones de elementos de emergencias
Una aeronave con pasajeros se desplomó en Toluca, Estado de México (Edomex), donde causó un incendio en el sitio. Hoy, 16 de diciembre de 2025, circula un nuevo video del momento exacto en el que se desploma.
Las autoridades precisaron que continúan los peritajes para dar con las causas del desplome.
Este fue el momento exacto en el que una aeronave se impactó cerca del Aeropuerto de Toluca el 15 de diciembre de 2025.— NMás (@nmas) December 16, 2025
Sigue la señal por https://t.co/gfh1IiNeSm pic.twitter.com/OlWNfQLO4j
