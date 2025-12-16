Inicio Estado de México Nuevo Video del Momento en que Avioneta se Desploma en Toluca: Así Cae Aeronave con Pasajeros

Nuevo Video del Momento en que Avioneta se Desploma en Toluca: Así Cae Aeronave con Pasajeros

El incidente causó fuertes movilizaciones de elementos de emergencias

Zona de un accidente, donde se desplomó una avioneta.

La avioneta se desplomó cerca del Aeropuerto Internacional de Toluca. Foto: Cuartoscuro

Una aeronave con pasajeros se desplomó en Toluca, Estado de México (Edomex), donde causó un incendio en el sitio. Hoy, 16 de diciembre de 2025, circula un nuevo video del momento exacto en el que se desploma.

Las autoridades precisaron que continúan los peritajes para dar con las causas del desplome. 

 

En breve más información.

