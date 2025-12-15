Esto Se Sabe Hoy de Nuevos Bloqueos de Agricultores en Carreteras de México

Hay posibilidad de nuevos bloqueos en varias carreteras de México, en N+ te compartimos lo que se sabe de las protestas de agricultores, quienes en semanas pasadas cerraron varios puntos del país.

Los productores señalan que la actual política agroalimentaria no garantiza condiciones justas para el campo mexicano. Entre sus principales exigencias está la protección de la producción agrícola nacional, así como la aplicación de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, con precios de garantía establecidos con anticipación, para dar certidumbre a los ciclos productivos.

Baltazar Valdez, dirigente de Campesinos Unidos de Sinaloa, informó que el próximo miércoles 17 de diciembre se llevará a cabo una reunión con el secretario de Agricultura, Julio Berdegué Sacristán, en la que buscarán alcanzar acuerdos que eviten una escalada en las protestas.

De no obtener respuestas favorables, las organizaciones advirtieron que retomarán bloqueos. De acuerdo con el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) se irían a un paro nacional y pidieron "basta de mesas vacías y sin soluciones".

Por su parte, el Movimiento Agrícola Campesino (MAC) compartió un aviso por medio de sus redes sociales oficiales, en el que pide a los agricultores estar atentos al paro de labores.

Agricultores atentos, este miércoles 17 de diciembre hagamos valer el poder del campo.

¿El 16 de diciembre habrá protestas de agricultores?

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, este 16 de diciembre se mantiene la alerta por posibles bloqueos durante el día en principales carreteras, sin embargo, es una previsión.

Las acciones serían encabezadas por el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y la Asociación Nacional de Transportistas de Carga (ANTAC), con una participación estimada de alrededor de mil 500 personas, entre agricultores y transportistas.

