Aviso de México por Casos de Súper Gripe H3N2: ¿En Dónde Hay Alerta por la Enfermedad?

La súper gripe H3N2 es una variante de la influenza con síntomas fuertes, por ello, en N+ te compartimos en dónde hay alerta por la enfermedad para que tomes tus previsiones y sigas las recomendaciones de las autoridades de salud locales.

La variante del virus de la influenza A presenta un cuadro clínico similar al de la gripe estacional, aunque con manifestaciones más marcadas en algunos pacientes.

¿En dónde hay alerta por casos de súper gripe H3N2?

Autoridades sanitarias internacionales confirmaron casos de la súper gripe H3N2 en países como:

Reino Unido, con alta actividad y refuerzo de su capacidad hospitalaria.

España, donde se reportó un aumento considerable de casos.

Alemania.

Francia.

Italia.

México.

Perú.

En breve más información.

FBPT