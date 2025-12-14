Virus Influenza A H3N2: Universidad en México Pide El Uso del Cubrebocas Por Súper Gripe

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) informó a su comunidad estudiantil, académica y administrativa sobre la implementación del uso de cubrebocas, luego de confirmarse el primer caso de influenza virus A H3N2, subclado K, conocida como la “Súper Gripe” en México.

Las autoridades universitarias dijero que la medida busca prevenir la propagación del virus y salvaguardar la salud de quienes integran la institución.

Ante este escenario y con el objetivo prioritario de preservar la vida y el bienestar de la comunidad universitaria, el Honorable Consejo Universitario aprobó un conjunto de seis acciones preventivas que deberán cumplirse dentro de todos los planteles y dependencias de la BUAP.

Entre los acuerdos destaca la aplicación estricta de las medidas de seguridad recomendadas por las autoridades sanitarias, mismas que se encuentran contempladas en el Decálogo Institucional, diseñado para reducir el riesgo de contagio de enfermedades respiratorias.

Asimismo, se exhorta a todas las personas que aún no se han vacunado contra la influenza en el presente año a acudir a los módulos de vacunación correspondientes.

Otra de las disposiciones establece la correcta higiene de manos y el uso frecuente de gel antibacterial con base de alcohol por parte de todo el personal y la comunidad estudiantil.

Imponen el uso permanente del cubrebocas en el plantel

De igual forma, se determinó el uso permanente y adecuado del cubrebocas dentro de las instalaciones universitarias para aquellas personas que presenten síntomas respiratorios.

En el caso de las clínicas de Medicina Familiar, la Clínica Integral del Adulto Mayor (CIAM) y todas las áreas del Hospital Universitario de Puebla, el uso del cubrebocas será obligatorio sin excepción.

Además, se implementó el uso forzoso de gel antibacterial en los accesos a dichas unidades médicas para toda persona que ingrese.

