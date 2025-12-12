Secretaría de Salud Confirma Primer Caso de Súper Gripe Influenza A H3N2 en México

La secretaría de Salud confirmó el primer caso de influenza A H3N2 subclado K en una persona. Señaló que el paciente respondió bien al tratamiento antiviral, ¿cuál es su estado de salud?

Esta tarde, la secretaría de Salud informó que el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) confirmó el primer caso de influenza A H3N2 subclado K.

¿Cuál es el estado de salud del primer paciente con influenza A H3N2 subclado K?

La dependencia de Salud informó que el paciente respondió "bien al tratamiento antiviral y ya está recuperado".

Al respecto, aseguró que el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica mantiene la vigilancia epidemiológica activa y señala que esta variante tiene características similares a la influenza estacional de cada año, por lo que no representa un motivo de alarma.

La vacunación sigue siendo la principal medida de prevención.

Por esto, las autoridades de Salud piden a la población a acudir a los centros de salud para aplicarse las vacunas de la temporada invernal (influenza, COVID-19 y neumococo).

Estas vacunas ayudan a reducir riesgos, complicaciones e internamientos, especialmente en grupos vulnerables.

¿Qué hacer ante un caso positivo?

La secretaría de Salud señala que si una persona da positivo a influenza, debe atenderse tempranamente, usar cubrebocas y mantener medidas de aislamiento cuando sea necesario.

Sobre la influenza A H3N2 subclado K, la secretaría de Salud indicó que continuará brindando información clara y oportuna sobre cualquier actualización.

Apenas la noche del jueves 11 de diciembre, Salud había indicado que no tenía ningún paciente confirmado.

Cabe resaltar que el virus de Influenza A H3N2 es una de las variantes que circula cada año. El subclado o variante K, que actualmente se encuentra en Europa y Estados Unidos, no ha sido identificado en México.

Esto porque en Japón, Londres, España, Alemania, Francia e Italia se han registrado un repunte de casos. Sin embargo, este virus es común que aparezca en la temporada invernal, lo que ocurrió ahora es que se adelantó varias semanas.

¿Cuáles son los síntomas de la Súper Gripe H3N2?

Fiebre alta repentina.

Tos persistente.

Dolor muscular y articular.

Congestión nasal y malestar general.

Náuseas, vómito y diarrea.

Fatiga extrema que puede durar varios días.

Irritación de garganta y dolor de cabeza.

Información N+