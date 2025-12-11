¿Se han Identificado Casos de Súper Gripe H3N2 en México? Secretaría de Salud Emite Aviso

La secretaría de Salud informa que, hasta el momento, en México no se ha identificado ningún caso confirmado de Influenza virus A H3N2 subclado K. Sin embargo, indicó que el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica mantiene un monitoreo y análisis permanente para la detección oportuna de cualquier eventual caso.

Cabe resaltar que el virus de Influenza A H3N2 es una de las variantes que circula cada año. El subclado o variante K, que actualmente se encuentra en Europa y Estados Unidos, no ha sido identificado en México.

Al respecto, la secretaría de Salud pidió a la población acudir a los centros de salud, a las unidades médicas y puestos de vacunación para aplicarse las vacunas correspondientes a la temporada invernal, particularmente COVID-19, influenza y neumococo, conforme al esquema que les corresponda, las cuales ayudan a reducir riesgos, prevenir complicaciones y proteger la salud.

Estas vacunas están prioritariamente dirigidas a niñas y niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personal de salud y personas con comorbilidades de riesgo

Destacó que continuarán informando de manera oportuna y transparente sobre cualquier actualización relevante.

Virus H3N2 provoca que temporada de influenza se adelante varias semanas

Este año, varios países han reportado que la temporada de Influenza inició varias semanas antes de lo esperado, ya que han reportado un aumento del virus H3N2. Ante esto, en Londres se ha pedido de nueva cuenta el uso de cubrebocas en espacios públicos.

¿Cuáles son los síntomas de la Súper Gripe H3N2?

Fiebre alta repentina.

Tos persistente.

Dolor muscular y articular.

Congestión nasal y malestar general.

Náuseas, vómito y diarrea.

Fatiga extrema que puede durar varios días.

Irritación de garganta y dolor de cabeza.

¿El virus H3N2 podría causar una pandemia?

Alejandro Macias, infectólogo y Comisionado Especial para la atención de la Influenza en 2009 en México, escribió en X, que el virus H3N2 no habrá de causar el colapso en los servicios de salud.

