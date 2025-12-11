¿Por Qué Donald Trump Usa Una Venda Adhesiva en la Mano? Casa Blanca Revela el Motivo

La Casa Blanca dio a conocer el jueves 11 de diciembre de 2025 que, debido al alto número de apretones de manos que tiene Donald Trump con otros políticos y líderes mundiales, el presidente estadounidense ha tenido que usar vendas adhesivas en su mano derecha en los últimos días.

Al respecto, Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca, dio una respuesta que ya había pronunciado meses atrás, después de que el presidente de 79 años fuera visto con un moretón en la mano derecha cubierto por una gruesa capa de maquillaje.

Donald Trump, el 8 de diciembre de 2025, el día en que anunció un paquete de ayuda para los agricultores. Foto: Reuters

En cuanto a las vendas en la mano, también les hemos dado una explicación, el presidente literalmente estrecha manos constantemente



Trump, el presidente de mayor edad que ha sido elegido en EUA

Como el presidente de mayor edad que ha sido elegido en Estados Unidos, Trump ha defendido su salud, contrastando con la de su predecesor, Joe Biden, quien, según Trump, estaba perdiendo sus facultades hasta el punto de ser incapaz de gobernar al final de su mandato.

El presidente Trump publicó un mensaje defendiendo su salud en su plataforma Truth Social el miércoles por la noche, calificando las investigaciones de los medios de comunicación sobre su condición física como equivalentes a "sedición, tal vez incluso traición".

En octubre de 2025, Donald Trump se realizó un examen médico, que incluyó una resonancia magnética, y su médico aseguró que el presidente “estaba en excelente estado de salud”.

Escrutinio de la salud de Donald Trump por su edad

Antes de regresar a la Casa Blanca, Donald Trump criticó a Joe Biden, por ser demasiado mayor para liderar a Estados Unidos. A los 79 años, Trump se convirtió en la persona de mayor edad en jurar la presidencia al comienzo de su segundo mandato; sin duda, su gobierno está bajo un intenso escrutinio sobre su salud, aunque él ha dicho que goza de inigualable salud.

Recientemente, el New York Times afirmó que la agenda de Trump está menos ajetreada en comparación con su primer mandato y que cerró los ojos durante un evento en la Casa Blanca como si hubiera dormido. Trump ha rechazado ese informe.

¿Qué dice Trump sobre su salud?

Donald Trump defendió su salud el miércoles por la noche al publicar un mensaje en Truth Social:

A pesar de todo esto, el tiempo y el trabajo que implica, el New York Times y algunos otros prefieren fingir que estoy perdiendo el ritmo, que tal vez no soy tan agudo como antes, o que tengo mala salud física, sabiendo que no es cierto y que trabajo muy duro, probablemente más duro que nunca

Trump se refirió a lo publicado sobre su salud por medios estadounidenses y lo calificó de “sedicioso, quizás incluso traidor”.

Después de todo el trabajo que he realizado con los exámenes médicos, los exámenes cognitivos y todo lo demás, creo que es sedicioso, quizás incluso traidor, que el New York Times y otros publiquen constantemente informes falsos para difamar y denigrar al presidente de Estados Unidos

