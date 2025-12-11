Trump Firma una Orden Para Unificar la Regulación de Inteligencia Artificial en EUA

El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva en la Oficina Oval para establecer un marco regulatorio nacional único para la inteligencia artificial en Estados Unidos, eliminando la necesidad de que las empresas del sector obtengan aprobaciones individuales en cada uno de los 50 estados.

Durante el anuncio realizado frente a medios de comunicación, Trump justificó la medida argumentando que el actual sistema fragmentado representa una carga operativa para las compañías tecnológicas que deben navegar regulaciones estatales dispares. El mandatario señaló que Illinois, bajo la administración del gobernador Pritzker, representa un ejemplo de los desafíos regulatorios que enfrentan las empresas del sector.

La orden ejecutiva instruye a diversos aspectos de la administración federal a tomar acciones para garantizar que la inteligencia artificial opere dentro de un solo marco nacional, en lugar de estar sujeta a regulaciones a nivel estatal. Trump presentó esta iniciativa como una cuestión de sentido común que, según indicó, cuenta con apoyo republicano y probablemente también demócrata.

"Queremos tener una fuente central de aprobación", declaró el presidente durante el evento.

No puedes ir cada vez que haces un cambio, y podría ser un cambio muy razonable, aún así no lo conseguirás aprobado si tienes que ir a 50 estados

El mandatario enmarcó la medida dentro del contexto de la competencia tecnológica global, específicamente frente a China. Trump contrastó el sistema estadounidense con el modelo chino, señalando que el país asiático opera bajo un sistema unificado de toma de decisiones.

"Tienen que estar unificados porque China está unificada, porque tienen un voto, el presidente Xi. Él dice hazlo y ese es el fin de eso", afirmó Trump, reconociendo que Estados Unidos tiene un sistema diferente, pero enfatizando la necesidad de unificación en este ámbito específico.

Es un asunto de seguridad nacional, asegura Trump

El presidente vinculó la orden ejecutiva con objetivos de seguridad nacional, crecimiento económico y generación de empleos. Según sus declaraciones, la medida busca mantener la superioridad tecnológica y militar estadounidense en los años venideros. Trump también hizo referencia a la construcción de infraestructura relacionada con inteligencia artificial, indicando que representa billones de dólares en proyectos que podrían verse afectados por regulaciones fragmentadas.

En cuanto a la carrera por el dominio de la inteligencia artificial, Trump expresó su opinión de que probablemente habrá un solo ganador en esta competencia global, que será Estados Unidos o China. El mandatario afirmó que actualmente Estados Unidos está liderando a China "por mucho" en el desarrollo de esta tecnología, y que China es consciente de esta ventaja.

Durante la sesión con medios, Trump fue cuestionado sobre si está más preocupado por que Estados Unidos gane la carrera por el dominio de la IA frente a China o por las amenazas potenciales de la inteligencia artificial para la humanidad. El mandatario respondió enfocándose en lo que describió como amenazas en el sentido contrario, argumentando los riesgos de no desarrollar esta tecnología.

Trump también hizo alusión a conversaciones sobre posibles acuerdos con China en materia de inteligencia artificial, particularmente respecto a amenazas de seguridad nacional. Mencionó que durante la administración anterior existió un acuerdo vago sobre no utilizar IA en el complejo de armas nucleares, aunque no proporcionó detalles sobre qué tipo de acuerdo envisiona su administración.

El anuncio se dio en medio de referencias del presidente a diversas políticas de su administración, incluyendo aranceles y comercio internacional, que Trump vinculó con la seguridad nacional y el fortalecimiento económico del país. El mandatario indicó que los aranceles han generado cientos de miles de millones de dólares y están contribuyendo a traer de vuelta fábricas estadounidenses.

Ataques por tierra al narcotráfico

Durante la misma sesión en la Oficina Oval, el presidente Trump hizo referencia a cifras relacionadas con criminalidad e inmigración. El mandatario afirmó que 11,888 personas acusadas de asesinato han ingresado al país, indicando que muchos de ellos provienen de Venezuela.

Tuvimos 11,888 asesinos entrando a nuestro país, muchos de ellos son de Venezuela... el tráfico de drogas por mar ha bajado 92%... y empezaremos eso también por tierra

El presidente señaló que el tráfico de drogas por mar ha disminuido un 92%, y anunció que implementarán operaciones militares contra objetivos relacionados con el narcotráfico en tierra. Trump había mencionado previamente que estas personas provienen de prisiones, pandillas, narcotraficantes e instituciones mentales.

