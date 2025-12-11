Kilmar Ábrego García es Liberado de Centro de Detención en EUA luego de Orden de Jueza Federal

Kilmar Ábrego García fue liberado este jueves 11 de diciembre de un centro de detención de inmigrantes en Pensilvania, Estados Unidos, luego de la orden de una jueza federal, informó la oficina de su abogado.

El abogado de Ábrego García confirmó su liberación poco antes de las 17:00 horas del jueves y declaró que planea regresar a Maryland, donde tiene una esposa e hijo estadounidenses y donde ha vivido durante años tras inmigrar ilegalmente a Estados Unidos en su adolescencia.

Ordenan liberación inmediata de Kilmar

La jueza federal de distrito Paula Xinis, en Maryland, ordenó este jueves al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que liberara inmediatamente a Abrego García, argumentando que las autoridades federales lo habían detenido de nuevo sin fundamento legal tras su regreso a Estados Unidos.

Xinis dio a los fiscales hasta las 17:00 horas para responder formalmente a la orden de liberación.

Kilmar Ábrego, Símbolo del Racismo Contra Migrantes de Trump

El fallo marcó una importante victoria para el inmigrante cuya deportación injusta a una prisión notoria en El Salvador lo convirtió en un punto crítico de la ofensiva migratoria de la administración Trump.

¿Qué sigue para Ábrego García?

Aunque sea liberado de la custodia del ICE, el salvadoreño sigue sujeto a la libertad provisional impuesta por un juez de Tennesse, a la espera de que se celebre un juicio por tráfico de personas.

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró hoy que el gobierno del presidente Donald Trump planea recurrir la decisión de Xinis.

"La Casa Blanca y el gobierno se oponen al activismo de una juez que, en realidad, actúa como activista judicial, algo que, lamentablemente, hemos visto en muchos casos en todo el país", explicó la vocera.

Con información de: N+, AP y EFE

