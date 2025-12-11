Corte en México Aprueba Uso de Hiyab en Fotografía del Pasaporte para Mujeres que Profesan Islam

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó hoy en sesión el uso del velo islámico, en su modalidad de hiyab, para la fotografía de los pasaportes de mujeres en México que profesan el Islam.

Aunque los ministros mantuvieron la regla de la Secretaría de Relaciones Exteriores que exige aparecer con la cabeza descubierta para la expedición del documento de viaje, se estableció que, de manera excepcional, podrá permitirse el uso de indumentaria religiosa siempre y cuando no cubra el rostro.

Imagen del proyecto que se discutió en la SCJN.

El proyecto de la ministra Yasmín Esquivel Mossa se dio luego de que una mujer mexicana interpuso un juicio de amparo después de que se la Oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Chihuahua le negó expedirle el pasaporte si no se descubría la cabeza por usar el hiyab.

Niegan en Chihuahua a mujer portar el hiyab para su pasaporte

La negativa se dio pese a que la mujer insistió en que el uso del “hiyab” es obligatorio para las mujeres musulmanas, por lo que no podía prescindir de él en público.

Según la historia de la mujer en su demanda de amparo, narra que el uno de abril de 2022, acudió a la Oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la ciudad de Chihuahua, con la finalidad de tramitar su pasaporte. Sin embargo, acusó que al ser atendida por el personal de la dependencia, le informó que para realizar el trámite de expedición de su pasaporte, tendría que descubrir su cabeza para poder tomarle la fotografía, a lo que ella les informó que no podía hacerlo.

Porque su religión prohíbe que se retire el velo que cubre su cabeza en público

Posteriormente, el ocho de abril del mismo año, la quejosa volvió a solicitar cita para la expedición del pasaporte, sin embargo, se le volvió a pedir que se retirará el “hiyab” de la cabeza para ser fotografiada, por lo que ante tal negativa volvió a retirarse del lugar.



Historias recomendadas: