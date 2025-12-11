Peregrinación 2025: ¿Cuál es el Origen de las Mandas a la Virgen de Guadalupe y Qué Significan?

Como cada 12 de diciembre, millones de peregrinos salen de sus comunidades para visitar a la Virgen de Guadalupe en la Basílica ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero en la Ciudad de México, muchos de ellos asisten a agradecer las bendiciones recibidas durante el año, mientras que otros pagan “mandas”, pero, ¿qué son y cómo se originaron? Las mandas o promesas son más antiguas que la devoción guadalupana.

Debido a que la palabra “manda” tiene como origen etimológico el latín mandare, o sea, encarar o dar una comisión y significa una promesa u ofrecimiento, el cual puede ser a Dios, la Virgen o santo.

Noticia relacionada: ¿Dónde Está el Módulo para Resguardar a Perros Peregrinos Abandonados en La Villa?

Es decir, que la persona creyente se compromete a realizar un sacrificio o acto de devoción, porque le fue concedido un favor o milagro.

¿Cuál es el origen de las mandas a la Virgen de Guadalupe?

De acuerdo con el magisterio de la Iglesia, las mandas a la “morenita” del Tepeyac, comenzaron a surgir después de sus apariciones en 1531. Lo anterior, porque luego del primer milagro documentado, la curación de un hombre flechado durante la procesión de traslado de la imagen al cerro, muchas personas se encomendaron a la guadalupana.

En el "Nican Motecpana", un documento en náhuatl del año 1590, escrito por Fernando de Alva Ixtlilxóchitl y que aporta datos importantes sobre la vida de San Juan Diego y narra algunos milagros atribuidos a la Virgen de Guadalupe, indica que ante estos acontecimientos, muchos peregrinos comenzaron a visitar el santuario haciendo promesas por curaciones o protección.

Video: Los Rostros de la Devoción: Peregrinos Recorren Largos Caminos para Visitar a la Virgen de Guadalupe

Luego en el siglo XVII, la difusión de los milagros de la Virgen fue clave para que las mandas se popularizaran. Entonces los fieles ofrecían caminatas de rodillas hasta objetos valiosos, peregrinaciones o cambios importantes en su vida, principalmente los relacionados con la espiritualidad.

De hecho, un ejemplo de manda a la Virgen de Guadalupe es lo que realizó Juan Diego, cuando le llevó las rosas al Obispo Zumárraga por petición de la guadalupana. Desde ese entonces el amor y devoción por la virgen se ha hecho una tradición que continúa por generaciones.

¿Cómo son las mandas a la Virgen en la actualidad?

En la actualidad las mandas o promesas a la Virgen de Guadalupe persisten en el rubro de peticiones por mantener buena salud o tener trabajo que permita llevar el sustento a sus hogares. A pie, de rodillas, en bicicleta, a caballo, corriendo, son las distintas formas en que la gente "paga" sus mandas a la Virgen.

Manda a la Virgen 2025. Foto: N+

Sin embargo, también hay personas que peregrinan cada año para agradecer algún logro, como terminar la carrera, dejar alguna adicción o que algún familiar haya salido con éxito de un padecimiento médico.

Otros peregrinos piden por los seres queridos que fallecieron y cuyas almas le encomiendan para que las guíe y cubra con su manto.

Pero también hay otro tipo de mandas, en las que se apoya a las personas que recorren miles de kilómetros para cumplir sus promesas. Se trata de aquellos que brindan alimentos, agua, cobijo y hasta atención médica a los peregrinos durante su trayecto hacía la Basílica de Guadalupe.

Tal es el caso de la Taquería “Papis”, cuyos dueños y colaboradores prepararon varios kilos de carne y aditamentos para brindar tacos a las personas que transitan por la calzada de Guadalupe, la cual conduce hasta la entrada de La Villa.

Cada año venimos a entregar algo de lo que Dios nos da. Si tú das, vas a recibir el doble o triple. Es una satisfacción muy buena, el agradecimiento de la gente nos llena el corazón, dijo el hijo del dueño

Historias recomendadas:

EPP