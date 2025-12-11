Muere Actriz de 'The Marvelous Mrs. Maisel' Luego de Ser Atropellada en Nueva York

La industria del entretenimiento está de luto tras la trágica muerte de la actriz estadounidense Wenne Alton Davis, conocida por su participación en la serie The Marvelous Mrs. Maisel Davis falleció este lunes 8 de diciembre, a los 60 años, luego de ser atropellada por un automóvil en Midtown Manhattan, Nueva York.

El incidente ocurrió alrededor de las 9:00 p.m. (hora local) en la intersección de West 53rd Street y Broadway, cuando un Cadillac XT6 2023, conducido por un hombre de 61 años, giró a la izquierda y embistió a la actriz mientras cruzaba la calle.

Detalles del accidente y muerte

La policía de Nueva York confirmó que Davis sufrió traumatismos severos en la cabeza y el cuerpo tras el impacto. Fue atendida por los servicios de emergencia y trasladada de inmediato al hospital Mount Sinai West, donde fue declarada fallecida más tarde esa noche. El conductor permaneció en el lugar y no sufrió lesiones; hasta el momento no se han realizado arrestos y la investigación continúa bajo la Brigada de Investigación de Colisiones del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

¿En qué películas y series apareció Wenne Alton Davis?

Wenne Alton Davis, cuyo nombre de nacimiento era Wendy Davis, desarrolló una carrera de casi dos décadas en cine y televisión antes de su muerte. Además de The Marvelous Mrs. Maisel, donde interpretó a una oficial de policía en la quinta temporada de la aclamada serie, Davis participó en numerosas producciones a lo largo de los años. Entre sus créditos se encuentran títulos como Rescue Me, Shame, The Normal Heart, American Odyssey, Blindspot, New Amsterdam y Girls5eva.

Su última aparición en pantalla fue en The Marvelous Mrs. Maisel en 2023, y aunque su papel fue breve, dejó una impresión duradera en los seguidores de la serie.

Reacciones y legado

La noticia de su fallecimiento generó conmoción y tristeza tanto entre colegas como seguidores de su trabajo. Su representante la describió como una artista apasionada y apreciada tanto dentro como fuera del set. Además, la pérdida de Davis se suma a otra dolorosa despedida dentro del elenco de The Marvelous Mrs. Maisel, tras la muerte en 2019 del actor Brian Tarantina, quien interpretó al maestro de ceremonias Jackie en la serie.

Amigos y vecinos también expresaron su pesar, recordando la calidez y profesionalismo que Davis mostraba en su entorno personal y profesional.

Historias recomendadas:

El Papá de Amy Winehouse Demandó a Dos Amigas de la Cantante: ¿De Qué las Acusa?

Condenan a Prisión al Médico que le Suministró Ketamina a Matthew Perry Antes de Morir