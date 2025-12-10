El Papá de Amy Winehouse Demandó a Dos Amigas de la Cantante: ¿De Qué las Acusa?

El padre de Amy Winehouse, Mitch Winehouse, ha presentado una demanda contra dos amigas cercanas de la fallecida cantante, a quienes acusa de lucrar con artículos personales de la artista en subastas realizadas en Estados Unidos.

Mitch, taxista y administrador del patrimonio de su hija, sostiene que Catriona Gourlay y Naomi Parry, esta última también estilista de Amy, obtuvieron beneficios económicos al vender ropa de la intérprete en subastas realizadas en 2021 y 2023.

Según los documentos judiciales, la casa Julien’s Auctions informó a Mitch que varios artículos fueron vendidos bajo el nombre de Parry y Gourlay. Ambas mujeres aseguran que las prendas les fueron regaladas por Winehouse en vida.

La demanda también señala que Parry y Gourlay habrían vendido otras piezas de Amy en una subasta organizada por Julien’s el 19 y 21 de mayo de 2023, incluidos artículos que no lograron colocarse en la venta de 2021.

¿Qué dijo la casa de subastas sobre esta presunta acción?

Julien’s Auctions declinó hacer comentarios hasta que concluya el proceso, informó la revista People. Un portavoz de la Corte Superior informó que el juicio está previsto para finalizar el 11 de diciembre. Mitch reclama más de 975 mil dólares en daños.

Los documentos obtenidos por la revista PEOPLE detallan que Darren Julien propuso inicialmente realizar una subasta para beneficiar a la Fundación Amy Winehouse, pero Mitch lo negó. Sin embargo, según el expediente, Parry retomó el tema con Mitch alrededor de 2018 y lo puso en contacto con Julien. Finalmente, Mitch dio luz verde a la venta con la condición de que una parte de las ganancias se destinara a la fundación. La subasta tuvo lugar el 6 y 7 de noviembre de 2021.

Amy Winehouse falleció el 23 de julio de 2011, a los 27 años, por toxicidad por alcohol.

La Fundación Amy Winehouse, creada para honrar su legado, se dedica a educar a jóvenes sobre los riesgos de las adicciones y ofrece programas de musicoterapia para personas con discapacidad, en situación de vulnerabilidad o con enfermedades terminales.

