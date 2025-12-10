Vive Latino 2026 por Día: Lista de Artistas que Estarán en Cartel del 14 y 15 de Marzo
Ponte atento: aquí te decimos cuándo salen a la venta los boletos para el Vive Latino 2026 y qué artistas están en el cartel para el festival del próximo año
Prepárate para el Vive Latino 2026. Hoy, te tenemos grandes noticias sobre los artistas que conformarán el cartel para los días 14 y 15 de marzo del próximo año. No te pierdas de todos los detalles, aquí.
¿Cuándo salen a la venta los boletos para el Vive Latino 2026?
El Vive Latino anunció hoy, 10 de diciembre de 2025, las fechas en las que se venderán los boletos para el festival del próximo año y son las siguientes:
- Preventa Banamex: 12 de diciembre de 2026, a las 14:00 horas.
- Venta general: 13 de diciembre de 2026, a las 14:00 horas.
Cartel para 14 y 15 de marzo de 2026
Además, el festival Vive Latino 2026 publicó este miércoles la lista de artistas que conforman el cartel para los conciertos del 14 y 15 de marzo de 2026 y en N+, te decimos quienes se subirán al escenario. "Tú decides a cual ir", señaló el VL26, en redes sociales.
Cartel del 14 de marzo de 2026
Esta es la lista completa de todos los artistas que se presentarán el sábado 14 de marzo de 2026, en el Vive Latino:
- Airbag
- Alcalá Norte
- Chetes
- Carlos Sadness
- Cypress Hill
- Cuco
- Enanitos Verdes
- El Gran Combo de Puerto Rico
- Erin Memento
- Enjambre
- Filtro
- Juanes
- Ke Personajes
- John Fogerty
- Ladrones
- Lenny Kravitz
- Los Látigos
- Los Amigos Invisibles
- Los Pream
- Los Viejos
- Love of Lesbian
- Madreperla
- Maldita Vecindad
- Moenia
- Margaritas Podridas
- Mc Davo
- Marco Mares
- Nacho Vegas
- Orqueska
- Planta Industrial
- Trueno
- White Lies
Cartel del 15 de marzo de 2026
Y esta es la lista completa de todos los artistas que se presentarán el domingo 15 de marzo de 2026, en el Vive Latino:
- Allison
- Avatar
- Banda Machos
- Beta
- Conociendo Rusia
- Esteman & Daniela Spalla
- Dubioza Kolektiv
- Dread Mar
- Fobia
- Hello Seahorse!
- Illya Kuryaki and The Valderramas
- Hermanos Gutiérrez
- Liran' Roll
- Los Fabulosos Cadillacs
- Malcriada
- Meridian Brothers
- Moby (DJ Set)
- Música Pa' Mandar a Volar Vol. 2
- Monobloc
- Nafta
- Percance
- Reyna Tropical
- Rusowsky
- Rigoberta Bandini
- Rich Mafia (Alemán + GeraMx)
- Santa Sabina
- Tom Morello
- The Smashing Pumpkins
- The Mars Volta
- Triciclo Circus Band
