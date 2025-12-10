Vive Latino 2026 por Día: Lista de Artistas que Estarán en Cartel del 14 y 15 de Marzo

Prepárate para el Vive Latino 2026. Hoy, te tenemos grandes noticias sobre los artistas que conformarán el cartel para los días 14 y 15 de marzo del próximo año. No te pierdas de todos los detalles, aquí.

¿Cuándo salen a la venta los boletos para el Vive Latino 2026?

El Vive Latino anunció hoy, 10 de diciembre de 2025, las fechas en las que se venderán los boletos para el festival del próximo año y son las siguientes:

Preventa Banamex: 12 de diciembre de 2026, a las 14:00 horas.

Venta general: 13 de diciembre de 2026, a las 14:00 horas.

Noticia relacionada: ¿Cuánto Cuestan los Boletos para el Concierto de System Of A Down en Ciudad de México?

Cartel para 14 y 15 de marzo de 2026

Además, el festival Vive Latino 2026 publicó este miércoles la lista de artistas que conforman el cartel para los conciertos del 14 y 15 de marzo de 2026 y en N+, te decimos quienes se subirán al escenario. "Tú decides a cual ir", señaló el VL26, en redes sociales.

Cartel del 14 de marzo de 2026

Esta es la lista completa de todos los artistas que se presentarán el sábado 14 de marzo de 2026, en el Vive Latino:

Airbag

Alcalá Norte

Chetes

Carlos Sadness

Cypress Hill

Cuco

Enanitos Verdes

El Gran Combo de Puerto Rico

Erin Memento

Enjambre

Filtro

Juanes

Ke Personajes

John Fogerty

Ladrones

Lenny Kravitz

Los Látigos

Los Amigos Invisibles

Los Pream

Los Viejos

Love of Lesbian

Madreperla

Maldita Vecindad

Moenia

Margaritas Podridas

Mc Davo

Marco Mares

Nacho Vegas

Orqueska

Planta Industrial

Trueno

White Lies

Noticia relacionada: La Locura por Bad Bunny: Campamentos y Retos para Verlo de Cerca

Cartel del 15 de marzo de 2026

Y esta es la lista completa de todos los artistas que se presentarán el domingo 15 de marzo de 2026, en el Vive Latino:

Allison

Avatar

Banda Machos

Beta

Conociendo Rusia

Esteman & Daniela Spalla

Dubioza Kolektiv

Dread Mar

Fobia

Hello Seahorse!

Illya Kuryaki and The Valderramas

Hermanos Gutiérrez

Liran' Roll

Los Fabulosos Cadillacs

Malcriada

Meridian Brothers

Moby (DJ Set)

Música Pa' Mandar a Volar Vol. 2

Monobloc

Nafta

Percance

Reyna Tropical

Rusowsky

Rigoberta Bandini

Rich Mafia (Alemán + GeraMx)

Santa Sabina

Tom Morello

The Smashing Pumpkins

The Mars Volta

Triciclo Circus Band

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT