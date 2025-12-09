Mañanitas a la Virgen de Guadalupe 2025: ¿Dónde Ver en Vivo y Gratis la Serenata en la Basílica?

Llega diciembre y con el mes 12 del año los tradicionales festejos como el Día de la Virgen de Guadalupe, las posadas, la Navidad y el Año Nuevo; en esta ocasión, te decimos dónde ver en vivo y gratis Las Mañanitas a la Morenita del Tepeyac.

¿Cuándo son Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe?

Las tradicionales Mañanitas a la Virgen de Guadalupe serán, como cada año, el 12 de diciembre de 2025, que esta vez cae en viernes, celebración con la que se conmemoran las apariciones de la madre de Jesucristo en el Cerro del Tepeyac, que ocurrieron el 12 de diciembre de 1531.

Comúnmente, el Día de la Virgen de Guadalupe se celebra en todas las iglesias de México, pero sin duda, la serenata que se realiza en la Basílica de Guadalupe rompe barreras y es vista por miles de mexicanos, en nuestro propio país, y desde el extranjero.

A lo largo de la semana, miles de feligreses han visitado la Basílica de Guadalupe, impulsados por la fe y devoción que le tienen.

Agenda del 12 de diciembre en la Basílica de Guadalupe

A continuación, te compartimos las actividades para el 12 de diciembre de 2025, según la agenda de la Basílica de Guadalupe.

Mañanitas a la Virgen de Guadalupe y misa: 00:00 horas.

Misa de los Concheros y Trabajadores de la Construcción: 03:00 horas

Misa Muy de Mañana: 05:00 horas.

Misa de las Comunidades de Vida Consagrada: 07:00 horas

Oficio de Lecturas - Venerable Cabildo Colegial de Guadalupe: 10:00 horas.

Misa de las Rosas con el cardenal Carlos Aguiar Retes: 12:00 horas.

Rosario Solemne en el altar mayor: 17:00 horas.

Rosario del Encuentro Guadalupano en el atrio de Basílica: 19:00 horas.

¿Dónde ver Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe 2025 en vivo y gratis?

Como cada año, N+ realizará la cobertura especial en vivo de la llegada de miles de fieles a la Basílica de Guadalupe, el santuario mariano más grande e importante de México y el mundo entero.

No te pierdas la cobertura especial de Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe, este jueves 11 de diciembre de 2025, a través de la señal en vivo de N+ FORO, Las Estrellas y ViX, a partir de las 23:00 horas.

La transmisión permanecerá en vivo para que tengas la oportunidad de ver gratis Las Mañanitas y la misa en la Basílica, en punto de las 00:00 horas del viernes, para dar así inicio al Día de la Virgen de Guadalupe 2025.

Cobertura N+ | Mañanitas a la Virgen de Guadalupe | En vivo desde la Basílica. | Jueves 11 de diciembre, 11 de la noche, por N+ FORO y @VIX | #DondeEstésEstamos pic.twitter.com/GxHS5IsIzj — N+ FORO (@nmasforo) December 8, 2025

Mapa de la Basílica de Guadalupe

