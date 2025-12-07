Cuándo, a Qué hora y Dónde Ver Las Mañanitas a Santa María de Guadalupe

Diciembre se convierte siempre en sinónimo de tradición guadalupana. La fe por Santa María de Guadalupe volverá a verse por televisión, con la edición especial de las Mañanitas a la Virgen, espectáculo que este 2025 celebra 90 años ininterrumpidos de devoción y emotividad. Aquí te decimos cuándo, a qué hora y dónde verlas.

Como cada año, un nutrido grupo de intérpretes mexicanos se darán cita en la Basílica de Guadalupe para cantar las Mañanitas a la Virgen. Los invitados de este 2025 vienen de géneros, como la balada en español y la música regional.

Cuándo y dónde ver las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe

En este 2025, Televisa volverá a reunir a un increíble grupo de cantantes que ofrecerán un inolvidable performance en honor a La Virgen Morena. Como en años anteriores, la producción de este año promete un recorrido emocional por los cantos típicos de la celebración, que se ha convertido en un punto de encuentro para millones de familias.

La transmisión de las tradicionales Mañanitas a la Virgen de Guadalupe se realizará el próximo jueves 11 de diciembre. El público podrá conectarse a la señal de Las Estrellas, a partir de las 23:00 horas.

La encargada de conducir el evento será la comunicadora, conferencista, activista por las mujeres, mediadora y autora, Julieta Lujambio, quien guiará a la audiencia a lo largo de la emotiva velada.

Qué artistas que le cantarán Las Mañanitas a la Virgen

Este jueves 11 de diciembre, en punto de las 11 de la noche, el público será testigo de las interpretaciones de Carlos Rivera, Ana Cirré, Víctor García, Aída Cuevas, Daniela Romo, Alex Fernández, Lucero Mijares, quienes estarán acompañados del reconocido Mariachi Gama Mil, para cantarle las Mañanitas a la Virgen.

Únete a conmemorar esta fecha histórica, y participa en la emoción que provocarán las interpretaciones dedicadas a la llamada 'Patrona de México'. Con la participación de voces consagradas, talento de varias generaciones y la fuerza del mariachi, las Mañanitas a la Virgen reafirmarán por qué este espectáculo es una tradición tan esperada.

