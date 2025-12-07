Amor Prohibido de Selena, Cuál es la Historia de la Canción con la que Dua Lipa Cerró su Tour

El Radical Optimism Tour de Dua Lipa llegó a su fin el pasado viernes 5 de diciembre en el estadio GNP Seguros. Durante esta gira, la intérprete asumió el compromiso de cantar en el idioma del país que visitaba. En México interpretó a Consuelito Velázquez, Maná y Selena. Aquí te contamos cuál es la historia de Amor Prohibido de Selena Quintanilla.

En esta gira, la cantante británica sorprendió a la audiencia de cada país que visitaba. Su llegada a Latinoamérica encendió las voces de sus fans, ansiosos por conocer los temas que interpretaría. En redes sociales, intentaban adivinar el nombre de la canción. Mientras que en Argentina, Dua Lipa cantó covers de Soda Stereo y Miranda, en Perú interpretó Cariñito y en Colombia, Antología de Shakira.

Historia de Amor Prohibido de Selena Quintanilla

En su paso por México, Dua Lipa no solo ofreció tres conciertos en el estadio GNP Seguros, también disfrutó de la comida y la vida nocturna de la capital del país. Mientras ella vivía la ciudad, los fans se preguntaban qué versiones en español interpretaría. En México comenzó con Bésame Mucho de Consuelito Velázquez, siguió con Oye, Mi Amor de Maná y terminó con Amor Prohibido de Selena.

Al presentar Amor Prohibido, Dua Lipa dijo que la había escogido porque sentía una conexión muy especial con ella "y con su sentimiento de pertenecer a dos lugares al mismo tiempo. Yo siento que soy albanesa e inglesa, así como ella fue mexicana y estadounidense".

La historia de Amor Prohibido está inspirada en una anécdota de la familia Quintanilla. Según A.B. Quintanilla III, hermano de Selena, la canción cuenta el romance de la bisabuela, quien trabajaba como empleada doméstica de una familia adinerada.

Esa canción fue la historia de mi bisabuelo y bisabuela. Mi bisabuelo venía de una familia rica y mi bisabuela era sirviente.

El romance fue mutuo. La relación se volvió clandestina porque la familia de él estaba en contra del noviazgo, que resultó en un embarazo. En aquella época, el bisabuelo debió partir a la guerra, en Texas fue herido y falleció. A.B. Quintanilla ha relatado que el bisabuelo mandó una carta a su familia; sin embargo, la bisabuela no contó con el apoyo esperado: "La botaron, la corrieron", dijo.

El tema fue compuesto por A.B. Quintanilla y Pete Astudillo, y es parte del álbum homónimo Amor Prohibido, cuarto disco de estudio de Selena, lanzado en marzo de 1994. Su letra transmite precisamente la intensidad de ese amor, condenado por las diferencias de clase, que se vuelven barreras casi insuperables.

En lo musical, Amor Prohibido combina ritmos de cumbia tejana y pop latino, fórmula que resultó atractiva para las audiencias de música regional y para quienes buscaban algo más moderno.

Amor Prohibido es uno de los tantos poderosos símbolos que Selena dejó como legado. En 1995 ganó el Premio Lo Nuestro en la categoría Canción Regional Mexicana del Año; además, alcanzó el número uno en la lista de álbumes latinos de Billboard.

